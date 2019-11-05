Уряд хоче зробити перепис населення за допомогою онлайн-інструментів

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Вівторок, 5 листопада 2019, 03:39

Очільник Кабміну Олексій Гончарук підтвердив, що запланований перепис населення відбудеться у 2020 році, підкресливши, що уряд шукає можливість зробити це з використанням онлайн-інструментів.

Джерело: виступ Гончарука в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Ми подивилися на різну практику у світі, як робиться перепис. І зараз шукаємо можливість зробити перепис максимально з урахуванням онлайн-інструментів. Тобто стимулювати людей самостійно заповнювати інформацію про себе."

Знати більше: Порахувати українців. Як проходитиме перепис населення-2020?

Нагадаємо:

  • У державному бюджеті передбачено 3,4 млрд грн на перепис населення, з них тільки 1,322 млрд грн піде на оплату праці переписувачів.
  • Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що згідно з проектом Держслужби статистики перепис населення обійдеться Україні у 5 мільярдів гривень.
  • Тоді він припустив, що ефективніше та простіше буде зробити так званий електронний перепис населення.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Гончарук Кабінет міністрів


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