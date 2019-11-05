Уряд хоче зробити перепис населення за допомогою онлайн-інструментів

Очільник Кабміну Олексій Гончарук підтвердив, що запланований перепис населення відбудеться у 2020 році, підкресливши, що уряд шукає можливість зробити це з використанням онлайн-інструментів.

Джерело: виступ Гончарука в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Ми подивилися на різну практику у світі, як робиться перепис. І зараз шукаємо можливість зробити перепис максимально з урахуванням онлайн-інструментів. Тобто стимулювати людей самостійно заповнювати інформацію про себе."

Знати більше: Порахувати українців. Як проходитиме перепис населення-2020?

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