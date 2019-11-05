Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокурор Чернівецької області звільнився після критики Гончарука

Вівторок, 5 листопада 2019, 13:00

Через тиждень після візиту і критики прем’єр-міністра Олексія Гончарука прокурор Чернівецької області Олег Соболь написав заяву про звільнення.

Джерело: коментар речниці прокуратури області Наталі Соколовської UA.Суспільне Буковина, "Укрінформ

Дослівно прокуратура: "Олег Соболь написав заяву за власним бажанням щодо його звільнення з посади прокурора Чернівецької області та органів прокуратури України. У п’ятницю, 01.11.2019, був його останній робочий день".

Деталі: Наразі обов’язки прокурора області виконує перший заступник прокурора Чернівецької області Ігор Мустеца.

Мустеца в органах прокуратури працює з листопада 2002 року. З вересня 2016 року займає пост першого заступника прокурора Чернівецької області.

Що було раніше: 24 жовтня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час візиту в Чернівці сказав, що рекомендуватиме генеральному прокурору Руслану Рябошапці звільнити з посади Соболя.

Дослівно Гончарук: "Нічого особистого, але ви у цій області працюєте вже два роки і досі жодних реальних результатів боротьби із контрабандою не показали. Якби я мав можливість, я б звільнив вас уже давно. Але я не маю таких повноважень".

Нагадаємо:

  • Соболя на посаду призначив ексочільник генпрокуратури Юрій Луценко у квітні 2017 року.
  • Луценко зазначив, що Чернівецька область потребувала "серйозної боротьби з тамтешньою мафією". Зокрема, через контрабанду та вивіз лісу.
  • За словами Луценка, Соболь має хорошу репутацію й ні у кого "не було до нього зауважень з точки зору порядності".
  • До того Соболь був головним прокурором Рівненської області.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГончарукЧернівецька областьпрокуратуразвільнення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Гончарук
Українці вважають Гончарука і Шмигаля гіршими прем’єрами, ніж Януковича та Тимошенко
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
Найбільшу гривневу зарплату отримував прем'єр Гончарук
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: