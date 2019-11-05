Прокурор Чернівецької області звільнився після критики Гончарука

Через тиждень після візиту і критики прем’єр-міністра Олексія Гончарука прокурор Чернівецької області Олег Соболь написав заяву про звільнення.

Джерело: коментар речниці прокуратури області Наталі Соколовської UA.Суспільне Буковина, "Укрінформ"

Дослівно прокуратура: "Олег Соболь написав заяву за власним бажанням щодо його звільнення з посади прокурора Чернівецької області та органів прокуратури України. У п’ятницю, 01.11.2019, був його останній робочий день".

Деталі: Наразі обов’язки прокурора області виконує перший заступник прокурора Чернівецької області Ігор Мустеца.

Мустеца в органах прокуратури працює з листопада 2002 року. З вересня 2016 року займає пост першого заступника прокурора Чернівецької області.

Що було раніше: 24 жовтня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час візиту в Чернівці сказав, що рекомендуватиме генеральному прокурору Руслану Рябошапці звільнити з посади Соболя.

Дослівно Гончарук: "Нічого особистого, але ви у цій області працюєте вже два роки і досі жодних реальних результатів боротьби із контрабандою не показали. Якби я мав можливість, я б звільнив вас уже давно. Але я не маю таких повноважень".

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