Схема Яценка: Дубінський поскаржився Холодницькому на двох "слуг народу"

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський повідомив Спеціалізовану антикорупційну прокуратури про факти звернення до нього двох колег із фракції "з вимогою залишити високими комісійні для приватних майданчиків ProZorro".

Про це він сказав журналістам у вівторок перед будівлею САП, передає "Інетрфакс-Україна".

"Я надав факти, і вони підтверджуються стенограмою засідання комітету, що до мене зверталися два депутати від партії "Слуга народу" Заблоцький (Мар'ян - ред.) і Мовчан (Олексій - ред.) із вимогою залишити високими комісійні для приватних майданчиків ProZorro. Я вважаю, що це може мати в собі корупційну складову", - сказав він.

Дубінський зазначив, що заяву у нього прийняв особисто керівник САП Назар Холодницький. Нардеп у вівторок дає свідчення в НАБУ і САП.

Депутат також повідомив, що звернувся до САП із вимогою перевірити факти, чи справді відбувалося листування його колеги з фракції Миколи Тищенка з пранкером, який видавав себе за генерального прокурора Руслана Рябошапку.

"Якщо пан Тищенко справді здійснював таку переписку і спілкувався з уявним генеральним прокурором Рябошапкою, і в нього є факти якоїсь незаконної діяльності в партії "Слуга народу", то він (Тищенко – ред.) мав відповісти на запитання, які ставляться в зв'язку з цим листуванням", - зазначив він.

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