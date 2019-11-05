Схема Яценка: Дубінський поскаржився Холодницькому на двох "слуг народу"
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський повідомив Спеціалізовану антикорупційну прокуратури про факти звернення до нього двох колег із фракції "з вимогою залишити високими комісійні для приватних майданчиків ProZorro".
Про це він сказав журналістам у вівторок перед будівлею САП, передає "Інетрфакс-Україна".
"Я надав факти, і вони підтверджуються стенограмою засідання комітету, що до мене зверталися два депутати від партії "Слуга народу" Заблоцький (Мар'ян - ред.) і Мовчан (Олексій - ред.) із вимогою залишити високими комісійні для приватних майданчиків ProZorro. Я вважаю, що це може мати в собі корупційну складову", - сказав він.
Дубінський зазначив, що заяву у нього прийняв особисто керівник САП Назар Холодницький. Нардеп у вівторок дає свідчення в НАБУ і САП.
Депутат також повідомив, що звернувся до САП із вимогою перевірити факти, чи справді відбувалося листування його колеги з фракції Миколи Тищенка з пранкером, який видавав себе за генерального прокурора Руслана Рябошапку.
"Якщо пан Тищенко справді здійснював таку переписку і спілкувався з уявним генеральним прокурором Рябошапкою, і в нього є факти якоїсь незаконної діяльності в партії "Слуга народу", то він (Тищенко – ред.) мав відповісти на запитання, які ставляться в зв'язку з цим листуванням", - зазначив він.
Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка
- 11 депутатів "Слуги народу", які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, почали підозрювати в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Річ в електронних майданчиках, які пов'язують із депутатом Антоном Яценком. Ще при ухваленні бюджету на 2018 рік нардепи проголосували за поправку, яка дозволила створити посередників між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна. Посередники за пересилку даних отримують із кожної оцінки 500 – 1 800 гривень.
- Із нинішніх нардепівпід підозру потрапили: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Анна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з "Відродження" Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.