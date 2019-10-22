"Слуга народу" перед поліграфом кличе "на килим" членів комітету Дубінського

Керівництво партії "Слуга народу" перед можливою перевіркою нардепів на детекторі брехні, вирішило провести зустріч з членами фінансового комітету, щоб заслухати їхні пояснення.

Джерело: заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук в коментарі УП, телеграм-канал екснардепа Сергія Лещенка, пост голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепа від СН Данила Гетманцева у Facebook

Пряма мова Кравчук: "Першочергово буде проведена зустріч з депутатами-членами комітету від "Слуги народу", щоб кожен міг представити свою позицію.

Остаточне рішення щодо використання поліграфу буде прийняте після закінчення консультацій з психологами-криміналістами щодо можливості коректного використання такого обладнання у цій ситуації".

Деталі: У свою чергу екснардеп Сергій Лещенко відзначив, що у "Слузі народу" назріває великий розбір польотів через підозру, що 11 нардепів (або, принаймні, частина з них), які на фінансовому комітеті відмовились підтримати законопроект №2047-д щодо відміни корупційних схем (так званих майданчиків нардепа Антона Яценка), могли отримати за це хабарі по 30 тисяч доларів.

За даними Лещенка, на "на сторону схематоза нардепа Антона Яценка" (схема "майданчиків-прокладок", які "паразитували" на державній "оціночній" базі ФДМУ – ред.) стали 11 "слуг народу":

Ірина Аллахвердієва,

Ольга Василевська-Смаглюк,

Дар'я Володіна,

Юлія Діденко,

Олександр Дубінський,

Вікторія Кінзбурська,

Олексій Ковальов,

Анна Колісник,

Олексій Леонов,

Анастасія Ляшенко,

Євген Петруняк.

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепавід СН Данило Гетманцев раніше у Facebook, повідомив, що голосування на комітеті за законопроект 2047-д провалили, бо "слуги народу" дали лише 5 голосів.

Він назвав таке рішення "помилкою, яку важко пояснити", і відзначив, що фракція "проходить випробування, які не кожному депутату під силу".

Разом з тим Геманцев висловив упевненість, що фракція зробить висновки і виправить помилки. Він також додав, що наразі немає підстав розчаровуватися у всій фракції СН.

Що було раніше: Керівництво Офісу президента та керівництво партії "Слуга народу" вимагали, щоб депутати СН, які є членами фінансового комітету, та автори кількох законопроектів пройшли детектор брехні.

18 жовтня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглядав законопроект №2047 "щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості".

Закон мав ліквідувати "монополію" Антона Яценка.

Нардепу нібито належать сайти-посередники, через які оцінювач майна надсилає звіт у Єдину базу даних звітів про оцінку.

Цю систему започаткував Фонд держмайна в липні 2018 року. Вона мала побороти ринок "чорної оцінки" та не дати українцям ухилятися від податків (5% від вартості майна, яку визначить професійний оцінювач).

Вартість послуги реєстрації одного звіту складала близько 1000 грн. Розслідувачі з "Наших Грошей з Денисом Бігусом" з’ясували, що за перший місяць роботи згадані сайти-посередники Яценка отримали 23 мільйони гривень.

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