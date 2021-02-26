Венедіктова про затримання Яценка: Стався витік інформації, але це очікували
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що очікувала "зливу" інформації про затримання підозрюваного у привласненні майна експершого заступника голови правління Приватбанку Володимира Яценка, тому швидко підписала підозру.
Джерело: Венедіктова в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"
Пряма мова Венедіктової: "Те, що виток стався – це факт, і я вам хочу сказати, як людина, яка 11 місяців у прокуратурі, так, як інформація розповсюджується в правоохоронних органах, я думаю, не розповсюджується ніде.
Тому, чи знали ми, що може бути виток, звичайно, знали. Тому в "капсулі" тримали все. Чому я швидко підписала підозри, тому що якщо інформацію знають більше, ніж довірена кількість осіб, дійсно, таке може статися".
Деталі: Венедіктова заявила, що не знає, звідки вийшов "злив" інформації – з Офісу генпрокурора, НАБУ чи САП, але обіцяє розібратися.
Передісторія:
- 22 лютого в аеропорту "Бориспіль" посадили літак, на якому хотів втекти з країни експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко.
- Його підозрюють у привласненні майна.
- Офіс генпрокурора розслідуватиме витік інформації про підозру Яценку.
- ВАКС обрав Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пізніше за нього внесли заставу в 52 млн.