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Венедіктова про затримання Яценка: Стався витік інформації, але це очікували

П'ятниця, 26 лютого 2021, 21:11
Венедіктова про затримання Яценка: Стався витік інформації, але це очікували

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що очікувала "зливу" інформації про затримання підозрюваного у привласненні майна експершого заступника голови правління Приватбанку Володимира Яценка, тому швидко підписала підозру.

Джерело: Венедіктова в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Венедіктової: "Те, що виток стався – це факт, і я вам хочу сказати, як людина, яка 11 місяців у прокуратурі, так, як інформація розповсюджується в правоохоронних органах, я думаю, не розповсюджується ніде.

Тому, чи знали ми, що може бути виток, звичайно, знали. Тому в "капсулі" тримали все. Чому я швидко підписала підозри, тому що якщо інформацію знають більше, ніж довірена кількість осіб, дійсно, таке може статися".

Деталі: Венедіктова заявила, що не знає, звідки вийшов "злив" інформації – з Офісу генпрокурора, НАБУ чи САП, але обіцяє розібратися.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: ВенедіктоваЯценкоПриватбанк
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