Порошенко заступився за "Прямий" і звернувся до Зеленського

12691 перегляд
Четвер, 7 листопада 2019, 18:12

Експрезидент Петро Порошенко заступився за телеканал "Прямий", в офіційного власника якого в четвер пройшли обшуки.

Джерело: коментар Порошенка, поданий пресслужбою партії "Європейська солідарність"

Деталі: За словами політика, "тиск правоохоронних органів на телеканал "Прямий" і його власника – це лише складова частина загального процесу, який зараз відбувається в Україні".

Пряма мова: "Сьогодні, на жаль, я не впевнений, що про це знає президент Зеленський, але я твердо переконаний, що це саме той випадок, який потребує його втручання. Обшуки та арешт рахунків – це є спроби припинити мовлення будь-якого каналу. Це проблема не каналу і не якийсь окремий випадок. Це проблема України загалом і європейського вибору держави. Бо це точно не має нічого спільного ні з європейськими правилами, ні з європейськими цінностями"

Що передувало: В офіційного власника телеканалу "Прямий" ексрегіонала Володимира Макеєнка 7 листопада проводили обшуки через провадження щодо ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу. Канал заявив про тиск і наступ на свободу слова.

У "Євросолідарності" заявили, що пов’язують обшуки в офісі Макеєнка з тим, що "Прямий" не співає осанну президенту Зеленському. Та зазначили, що за ситуацією стоїть екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, та керівник ДБР Труба, який йому підіграє.

Чому це важливо: Офіційним власником телеканалу "Прямий" є екс-регіонал Володимир Макеєнко. Джерела УП пов'язували канал з найближчим оточенням Порошенка, а Макеєнка називали фіктивним власником. Сам Порошенко наголошував, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим" каналом.

Українська правда
Теми: Порошенко


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Посол США: У Зеленського вважають Порошенка винним у наслідках війни на Донбасі 7 листопада 2019, 18:02
Через Порошенка у власника "Прямого" проводять обшуки 7 листопада 2019, 11:25
Порошенко почав переоформлювати Roshen на сина 7 листопада 2019, 11:04
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
психологія

10 ознак того, що ви ніколи не розбагатієте

дослідження

Наскільки швидше старіє обличчя від куріння

тест

Що ви знаєте про дифтерію та захист від неї