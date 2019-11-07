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Порошенко заступився за "Прямий" і звернувся до Зеленського

Четвер, 7 листопада 2019, 17:12

Експрезидент Петро Порошенко заступився за телеканал "Прямий", в офіційного власника якого в четвер пройшли обшуки.

Джерело: коментар Порошенка, поданий пресслужбою партії "Європейська солідарність"

Деталі: За словами політика, "тиск правоохоронних органів на телеканал "Прямий" і його власника – це лише складова частина загального процесу, який зараз відбувається в Україні".

Пряма мова: "Сьогодні, на жаль, я не впевнений, що про це знає президент Зеленський, але я твердо переконаний, що це саме той випадок, який потребує його втручання. Обшуки та арешт рахунків – це є спроби припинити мовлення будь-якого каналу. Це проблема не каналу і не якийсь окремий випадок. Це проблема України загалом і європейського вибору держави. Бо це точно не має нічого спільного ні з європейськими правилами, ні з європейськими цінностями"

Що передувало: В офіційного власника телеканалу "Прямий" ексрегіонала Володимира Макеєнка 7 листопада проводили обшуки через провадження щодо ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу. Канал заявив про тиск і наступ на свободу слова.

У "Євросолідарності" заявили, що пов’язують обшуки в офісі Макеєнка з тим, що "Прямий" не співає осанну президенту Зеленському. Та зазначили, що за ситуацією стоїть екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, та керівник ДБР Труба, який йому підіграє.

Чому це важливо: Офіційним власником телеканалу "Прямий" є екс-регіонал Володимир Макеєнко. Джерела УП пов'язували канал з найближчим оточенням Порошенка, а Макеєнка називали фіктивним власником. Сам Порошенко наголошував, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим" каналом.

Українська правда
Теми: Порошенко
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