Порошенко заявив про спробу рейдерського захоплення "Прямого"

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Понеділок, 12 серпня 2019, 14:17

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що в Україні відбувається спроба рейдерського захоплення телеканалу "Прямий".

Про це він сказав журналістам у понеділок.

За його словами, допит у Державному бюро розслідувань був пов'язаний з ситуацією навколо телеканалу "Прямий".

"Події, які зараз розгортаються навколо "Прямого" дають мені всі підстави стверджувати, що ми маємо справу зі спробою рейдерського захоплення "Прямого" каналу", - сказав екс-президент. 

"Ініціатором цього є пан Портнов", - додав він.

Порошенко наголосив, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим" каналом.

"Але і я, і моя політична команда закликаємо всі політичні сили і громадськість стати на захист свободи слова в Україні", - заявив він.

При цьому Порошенко закликав ДБР, СБУ і нову українську владу більше приділяти увагу не "Прямому" каналу, а захисту інформаційного простору від втручання держави-агресора.

Також він зазначив, що у черговий раз переконався, що екс-заступник адміністрації Януковича Андрій Портнов має доступ до матеріалів слідства, оскільки після допиту був витік інформації.

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Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Нагадаємо:

  • 12 серпня п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко знову прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.
  • Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит п'ятого президента Петра Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
  • Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
  • Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
  • Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
  • 25 липня близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня. 
  • Проте менше ніж за півгодини п'ятий президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.

Яна Міланова, УП

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Теми: Порошенко телебачення рейдерство


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