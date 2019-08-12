Порошенко заявив про спробу рейдерського захоплення "Прямого"
П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що в Україні відбувається спроба рейдерського захоплення телеканалу "Прямий".
Про це він сказав журналістам у понеділок.
За його словами, допит у Державному бюро розслідувань був пов'язаний з ситуацією навколо телеканалу "Прямий".
"Події, які зараз розгортаються навколо "Прямого" дають мені всі підстави стверджувати, що ми маємо справу зі спробою рейдерського захоплення "Прямого" каналу", - сказав екс-президент.
"Ініціатором цього є пан Портнов", - додав він.
Порошенко наголосив, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим" каналом.
"Але і я, і моя політична команда закликаємо всі політичні сили і громадськість стати на захист свободи слова в Україні", - заявив він.
При цьому Порошенко закликав ДБР, СБУ і нову українську владу більше приділяти увагу не "Прямому" каналу, а захисту інформаційного простору від втручання держави-агресора.
Також він зазначив, що у черговий раз переконався, що екс-заступник адміністрації Януковича Андрій Портнов має доступ до матеріалів слідства, оскільки після допиту був витік інформації.
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Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР
Нагадаємо:
- 12 серпня п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко знову прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.
- Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит п'ятого президента Петра Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
- Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
- Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
- Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
- 25 липня близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня.
- Проте менше ніж за півгодини п'ятий президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.
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