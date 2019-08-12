Порошенко заявив про спробу рейдерського захоплення "Прямого"

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що в Україні відбувається спроба рейдерського захоплення телеканалу "Прямий".

Про це він сказав журналістам у понеділок.

За його словами, допит у Державному бюро розслідувань був пов'язаний з ситуацією навколо телеканалу "Прямий".

"Події, які зараз розгортаються навколо "Прямого" дають мені всі підстави стверджувати, що ми маємо справу зі спробою рейдерського захоплення "Прямого" каналу", - сказав екс-президент.

"Ініціатором цього є пан Портнов", - додав він.

Порошенко наголосив, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим" каналом.

"Але і я, і моя політична команда закликаємо всі політичні сили і громадськість стати на захист свободи слова в Україні", - заявив він.

При цьому Порошенко закликав ДБР, СБУ і нову українську владу більше приділяти увагу не "Прямому" каналу, а захисту інформаційного простору від втручання держави-агресора.

Також він зазначив, що у черговий раз переконався, що екс-заступник адміністрації Януковича Андрій Портнов має доступ до матеріалів слідства, оскільки після допиту був витік інформації.

Читайте також інтерв’ю УП: Петро Порошенко: Зеленський – не Голобородько, це точно

Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Нагадаємо: