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"Прямий" наживо показав "захоплення" телеканалу

П'ятниця, 8 листопада 2019, 00:37
Прямий наживо показав захоплення телеканалу

Під час телетрансляції у студію "Прямого" увірвались люди в масках, камуфляжі та зі зброєю, імітуючи таким чином "захоплення" телеканалу. 

Джерело: трансляція ефіру на Youtube

Деталі: Одразу після того як начебто силовики "увірвались" до студії ведучий Микола Вересень впав на підлогу.

Після чого до нього підбігли люди в камуфляжі зі словами: "Микола, живий? Вставай! Станьте з Орловською поруч швидко!" та зробили селфі із ведучими. 

Сам Вересень сказав, що цим перфомансом хотіли "довести до абсурду те, що відбувається" (обшуки у власника "Прямого" – УП).

Насамкінець так звані "силовики" подякували і побажали всім гарного вечора. 

Глядачі в студії не одразу зрозуміли, що це інсценування та почали ховатись під стільці.

Друга ведуча Світлана Орловська сказала: "Зараз власне доводять до абсурду ситуацію зі свободою слова в Україні і можуть до такої довести. 

Тому ми показуємо, що власне може відбутися. Сьогодні приходять з обшуками до власниками телеканалу "Прямий", а хто знає, що може відбутися завтра. Завтра можуть прийти і не просто зробити селфі."

При цьому вона зазначила, що журналісти - це четверта влада.

Що передувало: В офіційного власника телеканалу "Прямий" ексрегіонала Володимира Макеєнка 7 листопада проводили обшуки через провадження щодо ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу. Канал заявив про тиск і наступ на свободу слова.

У "Євросолідарності" заявили, що пов’язують обшуки в офісі Макеєнка з тим, що "Прямий" не співає осанну президенту Зеленському. Та зазначили, що за ситуацією стоїть екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, та керівник ДБР Труба, який йому підіграє.

Чому це важливо: Офіційним власником телеканалу "Прямий" є ексрегіонал Володимир Макеєнко. Джерела УП пов'язували канал з найближчим оточенням Порошенка, а Макеєнка називали фіктивним власником. Сам Порошенко наголошував, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим" каналом. Пізніше він заступився за телеканал "Прямий", в офіційного власника якого в четвер пройшли обшуки.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоЗМІ
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