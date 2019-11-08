Напали на антикорупційного експерта Лємєнова, який тестує прокурорів

Юрист та експерт у сфері антикорупційної політики з ГО StateWatch Олександр Лємєнов заявляє, що вранці 8 листопада на нього напали невідомі.

Джерело: пост Лємєнова у Facebook, поліція Києва

Пряма мова: "Сьогодні о 7.45 за вулицею Максимовича 2 на мене скоїли напад. Кастет (або щось дуже схоже), балончик Терен 4М, два молодика. Зафіксовано все в процесуальному порядку, злочинців, як і замовників, будуть шукати".

Деталі: За словами Лємєнова, спершу його вдарили ззаду по голові, потім бризнули в очі з балончика і втекли. Наздогнати нападників чоловік не зміг. Лємєнов назвав усе це "дитячим садком" і запевняє, що якщо "одним нападом" не зупинять його у "боротьбі за нову Україну".

UPD: Позиція поліції: На місце події виїхали правоохоронці, які розпочали комплекс розшукових заходів, спрямованих на встановлення та затримання осіб, причетних до цієї події. Потерпілому лікарі надають медичну допомогу. Слідчим відділом Голосіївського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Чому це важливо: Лємєнов є членом кадрової комісії, яка займається тестуванням прокурорів, які претендують на роботу в Офісі Генерального прокурора.

Що було раніше: 23 жовтня прокурори почали проходити атестацію в рамках реформи. За словами Лємєнова, майже 30% претендентів на роботу в Офісі генерального прокурора не склали іспит на знання законодавства.

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