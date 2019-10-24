Атестація прокурорів: майже третина провалила тест на знання законів

Майже 30% претендентів на роботу в Офісі генерального прокурора не склали іспит на знання законодавства.

Джерело: facebook члена кадрової комісії Олександра Лємєнова

Дослівно: "Сьогодні завершилось тестування на знання законодавства серед претендентів на роботу в Офісі Генерального прокурора. Маємо попередні дані, які ще будемо перераховувати і перевіряти.

За два дні: 1088 прокурорів, з яких проходять далі 774, не склало іспит 197, не з’явилось 117. Відсів становить 29%".

Деталі: Лємєнов повідомив, що серед тих прокурорів, які не склали іспит поширюють ідею подавати позов про незаконність кадрових комісій і положення про атестацію, бо їм "нічого втрачати".

Він також розказав, що після провалу іспиту деякі прокурори заявляють, що їм не зарахували екзамен бо прохідний бал був 95, або, що виключався ноутбук, але акт не склали.

Лємєнов наголосив, що більшість кандидатів, які склали іспит, заявляли, що тести прості.

Що було раніше: 23 жовтня прокурори почали проходити атестацію в рамках реформи.

Під час тестування кандидатам на посади прокурора потрібно за допомогою комп’ютерної техніки дати відповідь на 100 питань за 100 хвилин. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Результат кожного кандидата з’являється на екрані комп'ютера одразу після завершення тесту.

Прокурори, які набрали потрібну кількість балів (прохідний бал – 70) допускаються до наступного етапу атестації – тестування на загальні здібності та навички.

Останній етап проходитиме у формі співбесіди та включатиме в себе виконання ситуаційного завдання.

Чому це важливо: За задумом реформаторів, працювати в нових органах прокуратури продовжать прокурори, які пройдуть оцінювання за критеріями професійності та доброчесності. Ефективність атестації в рамках реформи прокуратури, ініційованої президентом Володимиром Зеленським і ухваленої парламентом, ставили під сумнів деякі прокурори. Проти ухваленого порядку атестації висловлювався зокрема на той момент керівник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

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