Дубневич вийшов із СІЗО

Підозрюваний у багатомільйонному розкраданні народний депутат Ярослав Дубневич після внесення за нього застави залишив слідчий ізолятор.

Джерело: його адвокат Станіслав Пелюк у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами юриста, це сталося близько 17:00 у п’ятницю.

Він повідомив, що гроші на заставу частково зібрав сам нардеп, а решту допомогли заплатити родичі і знайомі. Хто і яку частку давав, адвокат не уточнив.

Пелюк додав, що замість необхідних 90 було внесено 100 мільйонів гривень застави, оскільки таку суму визначив перший суд. І тепер адвокат збирається забрати зайві 10 млн назад. Для цього він у понеділок, 11 листопада, подасть до Вищого антикорсуду відповідні документи.

Що було раніше: за Дубневича ще до оголошення рішення Вищого антикорупційного суду внесли 100 мільйонів гривень застави.

7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визначила для Дубневича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 90 мільйонів гривень.

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