Дубневич вийшов із СІЗО
Підозрюваний у багатомільйонному розкраданні народний депутат Ярослав Дубневич після внесення за нього застави залишив слідчий ізолятор.
Джерело: його адвокат Станіслав Пелюк у коментарі "Українській правді"
Деталі: За словами юриста, це сталося близько 17:00 у п’ятницю.
Він повідомив, що гроші на заставу частково зібрав сам нардеп, а решту допомогли заплатити родичі і знайомі. Хто і яку частку давав, адвокат не уточнив.
Пелюк додав, що замість необхідних 90 було внесено 100 мільйонів гривень застави, оскільки таку суму визначив перший суд. І тепер адвокат збирається забрати зайві 10 млн назад. Для цього він у понеділок, 11 листопада, подасть до Вищого антикорсуду відповідні документи.
Що було раніше: за Дубневича ще до оголошення рішення Вищого антикорупційного суду внесли 100 мільйонів гривень застави.
7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визначила для Дубневича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 90 мільйонів гривень.
Читайте також: Поїзд зрушив. Як Дубневич став першим доторканним депутатом нової Ради
Передісторія:
- 31 жовтня Верховна Рада зняла з Ярослава Дубневича недоторканність і дозволила арешт нардепа. Того ж дня Дубневичу вручили підозру.
- 2 листопада Вищий Антикорупційний суд обрав нардепу Ярославу Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні понад 93 мільйонів гривень на схемі із закупівлями в "Укрзалізниці", запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 мільйонів гривень
- Дубневич після суду заявив, що не знає, як зможе знайти таку суму.
- 4 листопада подав апеляцію на рішення суду.