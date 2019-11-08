ООС: один військовий поранений, один помер від ран
Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил.
Джерело: ООС
Дослівно: "Внаслідок обстрілів поранень зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил. Також, від поранень отриманих вчора, у лікувальному закладі помер іще один український воїн – Генадій Моторін".
Деталі: Бойовики вели обстріл із ручних протитанкових та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Обстріли були поблизу Луганського, Залізного, Зайцевого, Водяного.
Що було раніше: Бойовики зірвали розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області.
Водночас, спецпредставник ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік 8 листопада заявив, що розведення сил і засобів поблизу Петрівського почнеться 9 листопада о 12:00.
7 листопада противник 20 разів відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Один військовослужбовець загинув, ще четверо отримали поранення.
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