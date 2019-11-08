ООС: один військовий поранений, один помер від ран

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 18:40

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Джерело: ООС

Дослівно: "Внаслідок обстрілів поранень зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил. Також, від поранень отриманих вчора, у лікувальному закладі помер іще один український воїн – Генадій Моторін".

Деталі: Бойовики вели обстріл із ручних протитанкових та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли були поблизу Луганського, Залізного, Зайцевого, Водяного.

Що було раніше: Бойовики зірвали розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області.

Водночас, спецпредставник ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік 8 листопада заявив, що розведення сил і засобів поблизу Петрівського почнеться 9 листопада о 12:00.

7 листопада противник 20 разів відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Один військовослужбовець загинув, ще четверо отримали поранення.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі


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