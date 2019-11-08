ОБСЄ: Розведення військ у Петрівському почнеться 9 листопада
Розведення сил і засобів поблизу Петрівського почнеться 9 листопада о 12:00.
Джерело: заява спецпредставника ОБСЄ в Україні Мартіна Сайдіка
Пряма мова: "Тристороння контактна група за участю представників певних районів Донецької та Луганської областей України погодила дату і час початку відновлення виведення сил і техніки у зоні роз'єднання в Петрівському.
Виведення сил і техніки почнеться в суботу, 9 листопада 2019 року, о 12:00 за київським часом".
Що було раніше: 8 листопада командувач ООС Володимир Кравченко під час брифінгу заявив, що дзеркальне розведення сил і засобів у Петрівському має розпочатися у п’ятницю з 12.00, якщо його не зірвуть бойовики.
На момент цієї заяви, за словами Кравченка, не було підтвердження бойовиків про готовність до розведення.
Розведення у Петровському спершу планувалося на 4 листопада, але його відклали – й сподівалися почати процес 8 листопада.
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Передісторія:
- 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.
- 7 жовтня розведення сил та засобів у Петрівському та Золотому не почалося, оскільки бойовики порушили домовленість про припинення вогню.
- У Золотому розведення почалося 29 жовтня – попри недотримання бойовиками режиму тиші впродовж 7 днів.
- 31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що розведення у Петрівському розпочнеться 4 листопада, за умови дотримання семиденного режиму тиші.
- 1 листопада пресцентр ООС повідомив, що у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершилося дзеркальне розведення сил та засобів.
- Рамкове рішення про розведення сил і засобів на Донбасі було підписано у вересні 2016 року. Документ передбачав створення трьох пілотних зон безпеки: Золоте, Петровське та Станиця Луганська.
- 1 жовтня 2016 року на околиці міста Золоте Луганської області відбулося відведення Збройних сил України на визначені рубежі, а 7 жовтня 2016 року військові відійшли від Петрівського Донецької області. У Станиці Луганській розведення буксувало через обстріли.
- Цього разу розведення почалося зі Станиці Луганської 30 червня 2019 року.
- Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб Об'єднаних сил планував почати розведення у районі Богданівки, потім – ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.