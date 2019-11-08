Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ: Розведення військ у Петрівському почнеться 9 листопада

П'ятниця, 8 листопада 2019, 11:31
ОБСЄ: Розведення військ у Петрівському почнеться 9 листопада

Розведення сил і засобів поблизу Петрівського почнеться 9 листопада о 12:00.

Джерело: заява спецпредставника ОБСЄ в Україні Мартіна Сайдіка

Пряма мова: "Тристороння контактна група за участю представників певних районів Донецької та Луганської областей України погодила дату і час початку відновлення виведення сил і техніки у зоні роз'єднання в Петрівському.

Виведення сил і техніки почнеться в суботу, 9 листопада 2019 року, о 12:00 за київським часом".

Що було раніше: 8 листопада командувач ООС Володимир Кравченко під час брифінгу заявив, що дзеркальне розведення сил і засобів у Петрівському має розпочатися у п’ятницю з 12.00, якщо його не зірвуть бойовики.

На момент цієї заяви, за словами Кравченка, не було підтвердження бойовиків про готовність до розведення.

Розведення у Петровському спершу планувалося на 4 листопада, але його відклали – й сподівалися почати процес 8 листопада.

Знати більше: Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

Передісторія: 

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.
  • 7 жовтня розведення сил та засобів у Петрівському та Золотому не почалося, оскільки бойовики порушили домовленість про припинення вогню.
  • У Золотому розведення почалося 29 жовтня – попри недотримання бойовиками режиму тиші впродовж 7 днів.
  • 31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що розведення у Петрівському розпочнеться 4 листопада, за умови дотримання семиденного режиму тиші.
  • 1 листопада пресцентр ООС повідомив, що у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершилося дзеркальне розведення сил та засобів.
  • Рамкове рішення про розведення сил і засобів на Донбасі було підписано у вересні 2016 року. Документ передбачав створення трьох пілотних зон безпеки: Золоте, Петровське та Станиця Луганська.
  • 1 жовтня 2016 року на околиці міста Золоте Луганської області відбулося відведення Збройних сил України на визначені рубежі, а 7 жовтня 2016 року військові відійшли від Петрівського Донецької області. У Станиці Луганській розведення буксувало через обстріли.
  • Цього разу розведення почалося зі Станиці Луганської 30 червня 2019 року.
  • Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб Об'єднаних сил планував почати розведення у районі Богданівки, потім – ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Розведення силООСОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Розведення сил
Розвідка США прогнозує подальший відступ Росії після втрати Харківщини – WP
Місія ОБСЄ помітила, що бойовики відновлюють свої позиції біля Петрівського
Бойовики обстріляли ділянку розведення
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: