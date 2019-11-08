ОБСЄ: Розведення військ у Петрівському почнеться 9 листопада

Розведення сил і засобів поблизу Петрівського почнеться 9 листопада о 12:00.

Джерело: заява спецпредставника ОБСЄ в Україні Мартіна Сайдіка

Пряма мова: "Тристороння контактна група за участю представників певних районів Донецької та Луганської областей України погодила дату і час початку відновлення виведення сил і техніки у зоні роз'єднання в Петрівському.

Виведення сил і техніки почнеться в суботу, 9 листопада 2019 року, о 12:00 за київським часом".

Що було раніше: 8 листопада командувач ООС Володимир Кравченко під час брифінгу заявив, що дзеркальне розведення сил і засобів у Петрівському має розпочатися у п’ятницю з 12.00, якщо його не зірвуть бойовики.

На момент цієї заяви, за словами Кравченка, не було підтвердження бойовиків про готовність до розведення.

Розведення у Петровському спершу планувалося на 4 листопада, але його відклали – й сподівалися почати процес 8 листопада.

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