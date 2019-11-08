ОБСЄ: Розведення військ у Петрівському почнеться 9 листопада

2657 переглядів
П'ятниця, 8 листопада 2019, 12:31

Розведення сил і засобів поблизу Петрівського почнеться 9 листопада о 12:00.

Джерело: заява спецпредставника ОБСЄ в Україні Мартіна Сайдіка

Пряма мова: "Тристороння контактна група за участю представників певних районів Донецької та Луганської областей України погодила дату і час початку відновлення виведення сил і техніки у зоні роз'єднання в Петрівському.

Виведення сил і техніки почнеться в суботу, 9 листопада 2019 року, о 12:00 за київським часом".

Що було раніше: 8 листопада командувач ООС Володимир Кравченко під час брифінгу заявив, що дзеркальне розведення сил і засобів у Петрівському має розпочатися у п’ятницю з 12.00, якщо його не зірвуть бойовики.

На момент цієї заяви, за словами Кравченка, не було підтвердження бойовиків про готовність до розведення.

Розведення у Петровському спершу планувалося на 4 листопада, але його відклали – й сподівалися почати процес 8 листопада.

Знати більше: Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

Передісторія: 

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.
  • 7 жовтня розведення сил та засобів у Петрівському та Золотому не почалося, оскільки бойовики порушили домовленість про припинення вогню.
  • У Золотому розведення почалося 29 жовтня – попри недотримання бойовиками режиму тиші впродовж 7 днів.
  • 31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що розведення у Петрівському розпочнеться 4 листопада, за умови дотримання семиденного режиму тиші.
  • 1 листопада пресцентр ООС повідомив, що у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершилося дзеркальне розведення сил та засобів.
  • Рамкове рішення про розведення сил і засобів на Донбасі було підписано у вересні 2016 року. Документ передбачав створення трьох пілотних зон безпеки: Золоте, Петровське та Станиця Луганська.
  • 1 жовтня 2016 року на околиці міста Золоте Луганської області відбулося відведення Збройних сил України на визначені рубежі, а 7 жовтня 2016 року військові відійшли від Петрівського Донецької області. У Станиці Луганській розведення буксувало через обстріли.
  • Цього разу розведення почалося зі Станиці Луганської 30 червня 2019 року.
  • Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб Об'єднаних сил планував почати розведення у районі Богданівки, потім – ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.

Теми: Розведення сил ООС ОБСЄ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зупинитись і подумати про мир 8 листопада 2019, 11:00
Розведення у Петрівському почнеться 8 листопада, якщо не зірвуть бойовики 8 листопада 2019, 09:30
Розведення сил у Петрівському: бойовики і ОС називають різні дати 8 листопада 2019, 08:33
Усі новини
Головні новини
Лідером довіри мешканців ОРДЛО є Путін – опитування
Трамп анонсував публікацію стенограми другої розмови з Зеленським
Віцеспікер Сейму Польщі: Затримання Мазура – виключно технічне
Міністр: Слова Зеленського про стандарти новин – непорозуміння
Усі новини
думка

Чому кімнатні рослини не приносять вам користі

Фото

Дива, які можна побачити тільки в маршрутці

флешмоб

Вусопад: чому чоловіки не голяться в листопаді