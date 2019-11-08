Бойовики зірвали розведення сил у Петрівському – штаб
Бойовики зірвали розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області.
Джерело: повідомлення Операції об’єднаних сил у Facebook
Дослівно: "Сьогодні, 8 листопада, о 12.00, українська сторона готова була розпочати практичний процес розведення...Дата була визначена, враховуючи останнє порушення режиму припинення вогню 30 жовтня...
Повідомлення про готовність до розведення сьогодні, 8 листопада, від ворожої сторони не надійшло.
Таким чином противник зірвав не тільки процес розведення, а й вкотре порушив міжнародні домовленості".
Цьому передувала заява спецпредставника ОБСЄ в Україні Мартіна Сайдіка про те, що розведення сил і засобів поблизу Петрівського почнеться 9 листопада о 12:00.
Крім того, 8 листопада командувач ООС Володимир Кравченко на брифінгу заявив, що дзеркальне розведення у Петрівському має розпочатися у п’ятницю з 12.00, якщо його не зірвуть бойовики. На момент цієї заяви не було підтвердження бойовиків про готовність до розведення.
Передісторія:
- 1 жовтня Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про розведення військ у Петрівському та Золотому.
- У Золотому розведення почалося 29 жовтня – попри недотримання бойовиками режиму тиші впродовж 7 днів.
- 31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що розведення у Петрівському розпочнеться 4 листопада, за умови дотримання семиденного режиму тиші.
- 1 листопада пресцентр ООС повідомив, що у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершилося дзеркальне розведення сил та засобів.
- Рамкове рішення про розведення сил і засобів на Донбасі було підписано у вересні 2016 року. Документ передбачав створення трьох пілотних зон безпеки: Золоте, Петрівське та Станиця Луганська.
- 1 жовтня 2016 року на околиці міста Золоте Луганської області відбулося відведення Збройних сил України на визначені рубежі, а 7 жовтня 2016 року військові відійшли від Петрівського Донецької області. У Станиці Луганській розведення буксувало через обстріли.
- Цього разу розведення почалося зі Станиці Луганської 30 червня 2019 року.
- Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб планував почати розведення у районі Богданівки, потім – ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.