Бойовики зірвали розведення сил у Петрівському – штаб

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 14:25

Бойовики зірвали розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області.

Джерело: повідомлення Операції об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Сьогодні, 8 листопада, о 12.00, українська сторона готова була розпочати практичний процес розведення...Дата була визначена, враховуючи останнє порушення режиму припинення вогню 30 жовтня...

Повідомлення про готовність до розведення сьогодні, 8 листопада, від ворожої сторони не надійшло. 

Таким чином противник зірвав не тільки процес розведення, а й вкотре порушив міжнародні домовленості".

Цьому передувала заява спецпредставника ОБСЄ в Україні Мартіна Сайдіка про те, що розведення сил і засобів поблизу Петрівського почнеться 9 листопада о 12:00.

Крім того, 8 листопада командувач ООС Володимир Кравченко на брифінгу заявив, що дзеркальне розведення у Петрівському має розпочатися у п’ятницю з 12.00, якщо його не зірвуть бойовики. На момент цієї заяви не було підтвердження бойовиків про готовність до розведення.

Передісторія: 

  • 1 жовтня Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про розведення військ у Петрівському та Золотому.
  • У Золотому розведення почалося 29 жовтня – попри недотримання бойовиками режиму тиші впродовж 7 днів.
  • 31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що розведення у Петрівському розпочнеться 4 листопада, за умови дотримання семиденного режиму тиші.
  • 1 листопада пресцентр ООС повідомив, що у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершилося дзеркальне розведення сил та засобів.
  • Рамкове рішення про розведення сил і засобів на Донбасі було підписано у вересні 2016 року. Документ передбачав створення трьох пілотних зон безпеки: Золоте, Петрівське та Станиця Луганська.
  • 1 жовтня 2016 року на околиці міста Золоте Луганської області відбулося відведення Збройних сил України на визначені рубежі, а 7 жовтня 2016 року військові відійшли від Петрівського Донецької області. У Станиці Луганській розведення буксувало через обстріли.
  • Цього разу розведення почалося зі Станиці Луганської 30 червня 2019 року.
  • Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб планував почати розведення у районі Богданівки, потім – ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.

Українська правда
Теми: ООС Донбас


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