Бойовики зірвали розведення сил у Петрівському – штаб

Бойовики зірвали розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області.

Джерело: повідомлення Операції об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Сьогодні, 8 листопада, о 12.00, українська сторона готова була розпочати практичний процес розведення...Дата була визначена, враховуючи останнє порушення режиму припинення вогню 30 жовтня...

Повідомлення про готовність до розведення сьогодні, 8 листопада, від ворожої сторони не надійшло.

Таким чином противник зірвав не тільки процес розведення, а й вкотре порушив міжнародні домовленості".

Цьому передувала заява спецпредставника ОБСЄ в Україні Мартіна Сайдіка про те, що розведення сил і засобів поблизу Петрівського почнеться 9 листопада о 12:00.

Крім того, 8 листопада командувач ООС Володимир Кравченко на брифінгу заявив, що дзеркальне розведення у Петрівському має розпочатися у п’ятницю з 12.00, якщо його не зірвуть бойовики. На момент цієї заяви не було підтвердження бойовиків про готовність до розведення.

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