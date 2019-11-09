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На Донбасі розпочалося розведення сил біля Петрівського

Субота, 9 листопада 2019, 11:59
На Донбасі розпочалося розведення сил біля Петрівського

На лінії розмежування біля н.п. Богданівка та Петрівське (Донецька обл.) почалося розведення сил та засобів. 

Джерело: прямий ефір пресцентру "Маріуполь" у Facebook, "Інтерфакс", Українська правда 

Деталі: За словами представника штабу операції Об'єднаних сил, процес розведення триватиме до 12 листопада.

"За нашою інформацією, на тому боці (непідконтрольному Україні - ред.) теж почалося розведення. Вони випустили зелену ракетницю і після цього почалося розведення", - повідомив у коментарі журналістам заступник командувача ООС.

Перед початком бойовики та Україна по черзі здійснили залпи ракетниць зеленого кольору, які стали умовними сигналами до початку розведення і приступили до відведення сил на ділянці Богданівка-Петровське.

Перед цим були запущені ракетниці білого кольору, за допомогою яких сторони заявили один одного про готовність до розведення.

Розведення має дзеркально відбуватися на відстань 1 км від лінії розмежування.

Розведення сил і засобів сторін конфлікту вже відбулося на двох ділянках - №1 в районі селища Станиця Луганська та №2 в районі міста Золоте Луганської області.

Як заявив заступник Командувача ОС генерал-майор Богдан Бондар,  відведення сил та засобів на цій ділянці вже відбувалося у 2016 році.

"Противник рухався вперед, і українська сторона знову зайняли ці позиції. Це підтвердження, що ми вже маємо досвід і повернемося у випадку провокацій назад. Якщо будуть обстріли противником, чи провокації, то командир підрозділу на ділянці, за погодженням командира бригади, приймають рішення на повернення на попередні позиції. Інші ділянки ні в мінському ні в нормандському форматі для процесу розведення не обговорювалися", - повідомив Бондар. 

Що передувало:

  • 9 листопада українська сторона заявила, що готова до початку практичного етапу розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області.
  • РосЗМІ пізніше заявили, що Україна і "ДНР" приступили до відведення сил від лінії зіткнення в районі Петрівського. За ситуацією в районі розведення сил стежать співробітники СЦКК і спостерігачі ОБСЄ, повідомив ТАСС.
  • 8 листопада бойовики зірвали розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області.
  • Командувач ООС Володимир Кравченко на брифінгу заявив, що дзеркальне розведення у Петрівському має розпочатися 9 листопада з 12.00, якщо його не зірвуть бойовики. На момент цієї заяви не було підтвердження бойовиків про готовність до розведення.
  • Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб планував почати розведення у районі Богданівки, потім – ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.

Українська правда

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Теми: ДонбасОРДЛОМінські угодиООС
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