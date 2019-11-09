На Донбасі розпочалося розведення сил біля Петрівського

На лінії розмежування біля н.п. Богданівка та Петрівське (Донецька обл.) почалося розведення сил та засобів.

Джерело: прямий ефір пресцентру "Маріуполь" у Facebook, "Інтерфакс", Українська правда

Деталі: За словами представника штабу операції Об'єднаних сил, процес розведення триватиме до 12 листопада.

"За нашою інформацією, на тому боці (непідконтрольному Україні - ред.) теж почалося розведення. Вони випустили зелену ракетницю і після цього почалося розведення", - повідомив у коментарі журналістам заступник командувача ООС.

Перед початком бойовики та Україна по черзі здійснили залпи ракетниць зеленого кольору, які стали умовними сигналами до початку розведення і приступили до відведення сил на ділянці Богданівка-Петровське.

Перед цим були запущені ракетниці білого кольору, за допомогою яких сторони заявили один одного про готовність до розведення.

Розведення має дзеркально відбуватися на відстань 1 км від лінії розмежування.

Розведення сил і засобів сторін конфлікту вже відбулося на двох ділянках - №1 в районі селища Станиця Луганська та №2 в районі міста Золоте Луганської області.

Як заявив заступник Командувача ОС генерал-майор Богдан Бондар, відведення сил та засобів на цій ділянці вже відбувалося у 2016 році.

"Противник рухався вперед, і українська сторона знову зайняли ці позиції. Це підтвердження, що ми вже маємо досвід і повернемося у випадку провокацій назад. Якщо будуть обстріли противником, чи провокації, то командир підрозділу на ділянці, за погодженням командира бригади, приймають рішення на повернення на попередні позиції. Інші ділянки ні в мінському ні в нормандському форматі для процесу розведення не обговорювалися", - повідомив Бондар.

Що передувало: