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Розведення у Петрівському почнеться 8 листопада, якщо не зірвуть бойовики

П'ятниця, 8 листопада 2019, 08:30
Розведення у Петрівському почнеться 8 листопада, якщо не зірвуть бойовики

Дзеркальне розведення сил і засобів у Петрівському має розпочатися у п’ятницю з 12.00, якщо його не зірвуть бойовики.

Джерело: брифінг командування ООС 8 листопада

Пряма мова командувача ООС Володимира Кравченка: "Сьогодні о 12.00 ми запустимо білу ракету, що сигналізуватиме противникам про нашу готовність, якщо ворожа сторона не відповість таким же сигналом, можна буде вважати, що противник зірвав не тільки процес розведення, а й порушив міжнародні угоди".

Деталі: За словами Кравченка, наразі немає підтвердження бойовиків про готовність до розведення.

Він нагадав, що 4 листопада бойовики заявляли, що готові до розведення, проте 30 жовтня у Петрівському фіксували обстріли, тому відвід військ відклали, доки не буде дотримано 7-денного режиму тиші.

Командування ООС наголошує, що розведення має бути дзеркальним. Якщо терористи відмовляться від розведення 8 листопада, то і підконтрольні уряду війська не будуть починати розведення.

Водночас, представники "ДНР" повідомили місію ОБСЄ про готовність поновити процес відведення військ у Петрівському 9 листопада.

Війська ООС мають відійти на 1 км від своїх позицій як і бойовики. 

Практичне розведення триватиме три дні.

Цьому передувало: 2 листопада поблизу Золотого-4 на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Розведення у Петровському спершу планувалося на 4 листопада, але його відклали – й сподівалися почати процес 8 листопада.

Знати більше: Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

Передісторія: 

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.
  • 7 жовтня розведення сил та засобів у Петрівському та Золотому не почалося, оскільки бойовики порушили домовленість про припинення вогню.
  • У Золотому розведення почалося 29 жовтня – попри недотримання бойовиками режиму тиші впродовж 7 днів.
  • 31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що розведення у Петрівському розпочнеться 4 листопада, за умови дотримання семиденного режиму тиші.
  • 1 листопада пресцентр ООС повідомив, що у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершилося дзеркальне розведення сил та засобів.
  • У Петрівському ж 30 жовтня зафіксовано обстріли, тому розведення сил і засобів на цій ділянці, заплановане на 4 листопада, Київ відклав.
  • Рамкове рішення про розведення сил і засобів на Донбасі було підписано у вересні 2016 року. Документ передбачав створення трьох пілотних зон безпеки: Золоте, Петровське та Станиця Луганська.
  • 1 жовтня 2016 року на околиці міста Золоте Луганської області відбулося відведення Збройних сил України на визначені рубежі, а 7 жовтня 2016 року військові відійшли від Петрівського Донецької області. У Станиці Луганській розведення буксувало через обстріли.
  • Цього разу розведення почалося зі Станиці Луганської 30 червня 2019 року.
  • Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб Об'єднаних сил планував почати розведення у районі Богданівки, потім – ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.

Мазуренко Альона, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Розведення силОб'єднані сили на ДонбасіДонбасООС
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