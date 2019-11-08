Розведення у Петрівському почнеться 8 листопада, якщо не зірвуть бойовики

Дзеркальне розведення сил і засобів у Петрівському має розпочатися у п’ятницю з 12.00, якщо його не зірвуть бойовики.

Джерело: брифінг командування ООС 8 листопада

Пряма мова командувача ООС Володимира Кравченка: "Сьогодні о 12.00 ми запустимо білу ракету, що сигналізуватиме противникам про нашу готовність, якщо ворожа сторона не відповість таким же сигналом, можна буде вважати, що противник зірвав не тільки процес розведення, а й порушив міжнародні угоди".

Деталі: За словами Кравченка, наразі немає підтвердження бойовиків про готовність до розведення.

Він нагадав, що 4 листопада бойовики заявляли, що готові до розведення, проте 30 жовтня у Петрівському фіксували обстріли, тому відвід військ відклали, доки не буде дотримано 7-денного режиму тиші.

Командування ООС наголошує, що розведення має бути дзеркальним. Якщо терористи відмовляться від розведення 8 листопада, то і підконтрольні уряду війська не будуть починати розведення.

Водночас, представники "ДНР" повідомили місію ОБСЄ про готовність поновити процес відведення військ у Петрівському 9 листопада.

Війська ООС мають відійти на 1 км від своїх позицій як і бойовики.

Практичне розведення триватиме три дні.

Цьому передувало: 2 листопада поблизу Золотого-4 на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Розведення у Петровському спершу планувалося на 4 листопада, але його відклали – й сподівалися почати процес 8 листопада.

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