У штабі сказали про ще 4 ділянки, де буде розведення після Золотого і Петрівського

Після розведення сил у Петрівському і Золотому розведення планують розпочати у районі Богданівки, далі – ще на чотирьох ділянках та вздовж усієї лінії зіткнення.

Джерело: письмова відповідь командувача Операції об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка "Радіо Свобода"

Дослівно ООС: Попередньо визначено ще додатково чотири ділянки на яких можливе розведення сторін, але рішення по них поки ще тристоронньою контактною групою у Мінську не ухвалювали…

Розведення розпочнеться на ділянках у районі Богданівки і Золотого, далі – ще на чотирьох ділянках і після того вздовж усієї лінії зіткнення".

Деталі: У відомстві відзначили, що командування працює над питанням щодо розведення вздовж усієї лінії зіткнення, але при умові остаточного припинення вогню.

Загалом у ООС виділяють близько 30 населених пунктів, де мають провести розведення.

Сам процес відведення займатиме 30 діб і розпочнеться, коли впродовж 7 діб зберігатиметься режим тиші.

На безпосереднє відведення сил і засобів дається три доби.

Відведення має відбуватися на відстань близько 2 кілометрів.

Розведення має проводитися у три етапи: підготовчий, безпосереднє і завершення.

Після 7-деннного дотримання режиму припинення вогню українська сторона СЦКК сповіщає СММ ОБСЄ про те, з якого рубежу, який склад сил і засобів буде відводитися і на який рубіж вони мають бути відведені.

На наступну добу українська сторона сповіщає СММ ОБСЄ про те, що ми готові почати розведення. На третю добу, після 7-денного режиму тиші, з 12.00 розпочинається переміщення особового складу і військової техніки.

Далі здійснюється пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж об’єктів військового призначення в межах визначеної ділянки.

На 29-ту добу доповідається про те, що усі заходи виконали і на 30-ту добу представники СММ ОБСЄ проводять верифікацію виконаних заходів.

В усіх цих населених пунктах працюватимуть представники Нацполіції, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Процес відведення ЗСУ будуть контролювати представники СММ ОБСЄ, а контроль за дотриманням режиму припинення вогню здійснюватиме українська сторона СЦКК.

Хто здійснюватиме контроль за відведенням збройних формувань Росії, окрім СММ ОБСЄ, наразі ще невідомо.

Відповіді підписав відповідальний начальник пресцентру ОКП Об’єднаних сил полковник Андрій Агєєв за дорученням командувача ООС від 16.10.2019 року.

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