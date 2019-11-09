Україна готова до розведення біля Богданівки і Петрівського - штаб
Українська сторона готова до початку практичного етапу розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області.
Джерело: повідомленням штабу операції Об’єднаних сил, ТАСС
Дослівно: "Українська сторона готова розпочати практичний етап розведення сил та засобів 9 листопада, про що засвідчить біла сигнальна ракета з нашого боку о 12:00".
"Чи готовий противник дотриматися взятих на себе зобов'язань відповідно до зроблених заяв? Чи знову, вчергове, ворог покаже, що представникам російських окупаційних військ вірити не можна", - заявили у штабі ОС.
РосЗМІ пізніше заявили, що Україна і "ДНР" приступили до відведення сил від лінії зіткнення в районі Петрівського. За ситуацією в районі розведення сил стежать співробітники СЦКК і спостерігачі ОБСЄ, повідомив ТАСС.
"Представники "Народної міліції Донецької народної республіки" в районі Петрівського випустили сигнальну ракету білого кольору, чим позначили свою готовність приступити до відведення військ. Українська сторона також запустила білу сигнальну ракету на знак готовності приступити до відновленого розведення на ділянці в районі Петрівського", - заявили представники бойовиків у Спільному центрі контролю і координації припинення вогню на Донбасі.
Деталі: Станом на 11:00, представники місії ОБСЄ перебували на неокупованій РФ території в районі Богданівки.
Що передувало:
- 1 жовтня Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про розведення військ у Петрівському та Золотому.
- У Золотому розведення почалося 29 жовтня – попри недотримання бойовиками режиму тиші впродовж 7 днів.
- 31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що розведення у Петрівському розпочнеться 4 листопада, за умови дотримання семиденного режиму тиші.
- 1 листопада пресцентр ООС повідомив, що у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершилося дзеркальне розведення сил та засобів.
- Рамкове рішення про розведення сил і засобів на Донбасі було підписано у вересні 2016 року. Документ передбачав створення трьох пілотних зон безпеки: Золоте, Петрівське та Станиця Луганська.
- 8 листопада бойовики зірвали розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області.
- Командувач ООС Володимир Кравченко на брифінгу заявив, що дзеркальне розведення у Петрівському має розпочатися 9 листопада з 12.00, якщо його не зірвуть бойовики. На момент цієї заяви не було підтвердження бойовиків про готовність до розведення.
- Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб планував почати розведення у районі Богданівки, потім – ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.