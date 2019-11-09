Віцеспікер Сейму Польщі: Затримання Мазура – виключно технічне

Віцеспікер Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевняє, що затримання ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура в Польщі є "виключно технічним" кроком і гарантує невинність затриманого.

Джерело: заява Ґошєвської в Facebook

Дослівно: "Затримання на польському кордоні Ігоря Мазура є виключно технічним виконанням Республікою міжнародних угод та зобов'язань. Відважний громадянський активіст і ветеран війни на Донбасі, Грузії та Чечні став жертвою дій східних сусідів. Він був внесений російськими службами до реєстру затримань Інтерполу.

Це – наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти. Ми не можемо піддатися на провокацію. Ми не можемо бути акторами російського сценарію.

Польща зробила те, що мусила була зробити. Вона затримала особу, яка фігурує в реєстрі. Але – для з’ясування ситуації. Ми вже багато чого знаємо. І я запевняю вас, що дорога до Росії не є відкритою. Польська влада та суди ретельно розслідуватимуть цю справу, а я, зі свого боку, допомагаю і гарантую невинність Ігоря Мазура щодо російських звинувачень".

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