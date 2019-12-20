Зеленський, Богдан і два олігархи очолили рейтинг найвпливовіших
Президент Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Богдан очолили рейтинг 100 найвпливовіших українців.
Джерело: журнал "Фокус"
Дослівно: "Цього року рейтинг оновився наполовину. Його основу як і раніше становлять потенційні учасники президентських перегонів, топ-чиновники, голови парламентських фракцій, багатющі бізнесмени і менеджери держкомпаній. 61% учасників рейтингу складають політики та чиновники, 20% – жінки. 34 учасники ТОП-100 молодші 40 років".
Деталі: Всіх учасників рейтингу розподілили за категоріями, які відповідають сфері їх діяльності: "Лідери", "Магнати", "Керманичі", "Стратеги", "Майстри" і "Кумири".
У першій десятці також:
- бізнесмен Рінат Ахметов,
- бізнесмен Ігор Коломойський,
- прем'єр-міністр Олексій Гончарук,
- генпрокурор Руслан Рябошапка,
- глава СБУ Іван Баканов,
- глава Верховної Ради Дмитро Разумков,
- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков,
- перший помічник президента Сергій Шефір.
Далі йдуть:
- засновник EastOne Group Віктор Пінчук,
- помічник президента Андрій Єрмак,
- нардеп, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,
- секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов,
- глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко,
- міністр оборони Андрій Загороднюк,
- київський міський голова Віталій Кличко,
- експрезидент, глава партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко,
- нардеп Святослав Вакарчук,
- міністр фінансів Оксана Маркарова.
У сотню впливових українців також увійшли церковні ієрархи: предстоятель ПЦУ Епіфаній (Думенко), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський) і предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).
Відзначається, що список діячів культури повнили і чиновники – директор Українського інституту книги Олександра Коваль, директор "Мистецького арсеналу" Олеся Люта-Островська та голова Українського культурного фонду Юлія Федів.
Соте місце в списку впливових українців посів співак MONATIK.