Зеленський, Богдан і два олігархи очолили рейтинг найвпливовіших

Президент Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Богдан очолили рейтинг 100 найвпливовіших українців.

Джерело: журнал "Фокус"

Дослівно: "Цього року рейтинг оновився наполовину. Його основу як і раніше становлять потенційні учасники президентських перегонів, топ-чиновники, голови парламентських фракцій, багатющі бізнесмени і менеджери держкомпаній. 61% учасників рейтингу складають політики та чиновники, 20% – жінки. 34 учасники ТОП-100 молодші 40 років".

Деталі: Всіх учасників рейтингу розподілили за категоріями, які відповідають сфері їх діяльності: "Лідери", "Магнати", "Керманичі", "Стратеги", "Майстри" і "Кумири".

У першій десятці також:

бізнесмен Рінат Ахметов, бізнесмен Ігор Коломойський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава СБУ Іван Баканов, глава Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, перший помічник президента Сергій Шефір.

Далі йдуть:

засновник EastOne Group Віктор Пінчук, помічник президента Андрій Єрмак, нардеп, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, міністр оборони Андрій Загороднюк, київський міський голова Віталій Кличко, експрезидент, глава партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, нардеп Святослав Вакарчук, міністр фінансів Оксана Маркарова.

У сотню впливових українців також увійшли церковні ієрархи: предстоятель ПЦУ Епіфаній (Думенко), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський) і предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).

Відзначається, що список діячів культури повнили і чиновники – директор Українського інституту книги Олександра Коваль, директор "Мистецького арсеналу" Олеся Люта-Островська та голова Українського культурного фонду Юлія Федів.

Соте місце в списку впливових українців посів співак MONATIK.