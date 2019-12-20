Зеленский, Богдан и два олигарха возглавили рейтинг самых влиятельных

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Пятница, 20 декабря 2019, 10:18

Президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан возглавили рейтинг 100 самых влиятельных украинцев.

Источник: журнал "Фокус"

Дословно: "В этом году рейтинг обновился наполовину. Его основу по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний. 61% участников рейтинга составляют политики и чиновники, 20% – женщины. 34 участника ТОП-100 моложе 40 лет".

Детали: Всех участников рейтинга распределили по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: "Лидеры", "Магнаты", "Рулевые", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры".

В первой десятке также:

  1. бизнесмен Ринат Ахметов,
  2. бизнесмен Игорь Коломойский,
  3. премьер-министр Алексей Гончарук,
  4. генпрокурор Руслан Рябошапка,
  5. глава СБУ Иван Баканов,
  6. глава Верховной Рады Дмитрий Разумков,
  7. министр внутренних дел Арсен Аваков,
  8. первый помощник президента Сергей Шефир.

Дальше идут:

  1. основатель EastOne Group Виктор Пинчук,
  2. помощник президента Андрей Ермак,
  3. нардеп, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
  4. секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,
  5. глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко,
  6. министр обороны Андрей Загороднюк,
  7. киевский городской голова Виталий Кличко,
  8. экс-президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко,
  9. нардеп Святослав Вакарчук,
  10. министр финансов Оксана Маркарова.

В сотню влиятельных украинцев также вошли церковные иерархи: предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Березовский) и предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).

Отмечается, что список деятелей культуры полнили и чиновники – директор Украинского института книги Александра Коваль, директор "Мыстецького арсенала" Олеся Лютая-Островская и глава Украинского культурного фонда Юлия Федив. 

Сотое место в списке влиятельных украинцев занял певец MONATIK.

Темы: Зеленский Богдан Коломойский рейтинг


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