Зеленский, Богдан и два олигарха возглавили рейтинг самых влиятельных
Президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан возглавили рейтинг 100 самых влиятельных украинцев.
Источник: журнал "Фокус"
Дословно: "В этом году рейтинг обновился наполовину. Его основу по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний. 61% участников рейтинга составляют политики и чиновники, 20% – женщины. 34 участника ТОП-100 моложе 40 лет".
Детали: Всех участников рейтинга распределили по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: "Лидеры", "Магнаты", "Рулевые", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры".
В первой десятке также:
- бизнесмен Ринат Ахметов,
- бизнесмен Игорь Коломойский,
- премьер-министр Алексей Гончарук,
- генпрокурор Руслан Рябошапка,
- глава СБУ Иван Баканов,
- глава Верховной Рады Дмитрий Разумков,
- министр внутренних дел Арсен Аваков,
- первый помощник президента Сергей Шефир.
Дальше идут:
- основатель EastOne Group Виктор Пинчук,
- помощник президента Андрей Ермак,
- нардеп, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,
- глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко,
- министр обороны Андрей Загороднюк,
- киевский городской голова Виталий Кличко,
- экс-президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко,
- нардеп Святослав Вакарчук,
- министр финансов Оксана Маркарова.
В сотню влиятельных украинцев также вошли церковные иерархи: предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Березовский) и предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).
Отмечается, что список деятелей культуры полнили и чиновники – директор Украинского института книги Александра Коваль, директор "Мыстецького арсенала" Олеся Лютая-Островская и глава Украинского культурного фонда Юлия Федив.
Сотое место в списке влиятельных украинцев занял певец MONATIK.