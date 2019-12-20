Зеленский, Богдан и два олигарха возглавили рейтинг самых влиятельных

Президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан возглавили рейтинг 100 самых влиятельных украинцев.

Источник: журнал "Фокус"

Дословно: "В этом году рейтинг обновился наполовину. Его основу по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний. 61% участников рейтинга составляют политики и чиновники, 20% – женщины. 34 участника ТОП-100 моложе 40 лет".

Детали: Всех участников рейтинга распределили по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: "Лидеры", "Магнаты", "Рулевые", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры".

В первой десятке также:

бизнесмен Ринат Ахметов, бизнесмен Игорь Коломойский, премьер-министр Алексей Гончарук, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава СБУ Иван Баканов, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсен Аваков, первый помощник президента Сергей Шефир.

Дальше идут:

основатель EastOne Group Виктор Пинчук, помощник президента Андрей Ермак, нардеп, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, министр обороны Андрей Загороднюк, киевский городской голова Виталий Кличко, экс-президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, нардеп Святослав Вакарчук, министр финансов Оксана Маркарова.

В сотню влиятельных украинцев также вошли церковные иерархи: предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Березовский) и предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).

Отмечается, что список деятелей культуры полнили и чиновники – директор Украинского института книги Александра Коваль, директор "Мыстецького арсенала" Олеся Лютая-Островская и глава Украинского культурного фонда Юлия Федив.

Сотое место в списке влиятельных украинцев занял певец MONATIK.