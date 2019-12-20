В МЗС прокоментували вигадки Путіна про "ісконно рускіє території"

Представник МЗС прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що схід України це нібито "споконвічно російські території".

Джерело: заява заступника Міністра закордонних справ Василя Боднара під час ранкового засідання Верховної Ради 20 грудня.

Пряма мова: "Ми однозначно засуджуємо будь-які спроби РФ зазіхати на територіальну цілісність України.. Ми однозначно це засуджуємо, ніякий наратив Путіна і ніякі його видумки не будуть працювати для нас. Більше того, давайте звернемося в історію, хто кому належав? Колись, свого часу, Москва була підпорядкована Києву. Тож давайте говорити про коріння, а не про наслідки".

Деталі: Боднар повідомив, що офіційну заяву МЗС буде оприлюднено пізніше.

Що було раніше: на пресконференції 19 грудня, відповідаючи на питання про ставлення до Володимира Леніна, Путін заявив, що все Причорномор'я і східна частина України - це споконвічно російські території, і тепер РФ з цим розбирається.

Також на прес-конференції Путін заявив, що "їх там немає" на Донбасі, але відзначив, що танки і важку артилерію бойовики отримали від держав, які їм симпатизують.

Нагадаємо:

9 грудня 2019 року вперше з 2016 року відбулася зустріч у "нормандському форматі" на найвищому рівні та двосторонні зустрічі лідерів країн.

За підсумками зустрічі, сторони дали прес-конференцію та узгодили комюніке, де є тези про особливий статус Донбасу та "формулу Штайнмаєра".

Глави держав домовилися зустрітися ще раз через 4 місяці у Берліні (Німеччина).

Це була перша зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна. За словами Зеленського, із Путіним не вдалося домовитися про новий контракт щодо транзиту газу, президенти узгодили новий обмін за формулою "всіх на всіх", розмежування на трьох нових ділянках на Донбасі.

Про окупацію Криму поговорити не вдалося.

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