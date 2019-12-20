В МИД прокомментировали выдумки Путина об "исконно русских территориях"

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Пятница, 20 декабря 2019, 10:54

Представитель МИД прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что восток Украины это якобы "исконно русские территории".

Источник: заявление заместителя министра иностранных дел Василия Боднара во время утреннего заседания Верховной Рады 20 декабря.

Прямая речь: "Мы осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины .. Мы однозначно это осуждаем, никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не  будут работать для нас. Более того, давайте обратимся  к истории, кто кому принадлежал? Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях".

Детали: Боднар сообщил, что официальное заявление МИД будет обнародовано позже.

Что было раньше: на пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос об отношении к Владимиру Ленину, Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины - это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.

Также на на пресс-конференции Путин заявил, что "их там нет" на Донбассе, но отметил, что танки и тяжелую артиллерию боевики получили от государств, которые им симпатизируют.

Напомним: 

  • 9 декабря 2019 года впервые с 2016 года состоялась встреча в "нормандском формате" на самом высоком уровне и двусторонние встречи лидеров стран.
  • По итогам встречи, стороны дали пресс-конференцию и согласовали коммюнике, где есть тезисы об особом статусе Донбасса и "формуле Штайнмайера".
  • Главы государств договорились встретиться еще раз через 4 месяца в Берлине (Германия).
  • Это была первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. По словам Зеленского, с Путиным не удалось договориться о новом контракте о транзите газа, президенты согласовали новый обмен по формуле "всех на всех", разведении сил на трех новых участках на Донбассе.
  • Об оккупации Крыма поговорить не удалось.

Читайте также: Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Станислав Бычек, УП
Темы: Донбасс Путин МИД


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