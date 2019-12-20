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НАБУ проводить обшуки на каналі, пов'язаному з нардепом "ЄС"

П'ятниця, 20 грудня 2019, 10:56
НАБУ проводить обшуки на каналі, пов'язаному з нардепом ЄС

Співробітники НАБУ проводять обшук в приміщенні одеського телеканалу "Думская TV", який пов'язують з народним депутатом фракції "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренком.

Джерело: Думская

Деталі: Як повідомляють співробітники телеканалу, обшук почався близько 9:30. Працівників телеканалу не пускали на робочі місця, штовхали і заважали знімати те, що відбувається.

Правоохоронці вилучили комп'ютери та сервери каналу.

За попередньою інформацією, обшук пов'язаний з тим, що у правоохоронців є питання до одного з власників будинку.

Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими і називає їх тиском на свободу слова в ЗМІ.

Телеканал "Думская TV" зник з ефіру. Головний редактор телеканалу Кароліна Тимків, яка, як і інші співробітники, не могла потрапити на робоче місце, заявила про тиск на ЗМІ.

Те, що відбувається прокоментував народний депутат Олексій Гончаренко:

Пряма мова: "Пару днів назад Ситника визнали корупціонером. Я підняв це питання в Раді і вимагав його звільнення. У відповідь НАБУ прийшло з обшуком на телеканал, яким володіє мій друг і заступник в обласному осередку Європейської Солідарності Михайло Шмушкович. Збіг? Не думаю. Ситник, вислужитися перед Зеленським не вдасться! Ми зробимо все, щоб тебе звільнили. Корупціонер не може очолювати антикорупційні органи".

Деталі: Гончаренко показав лист на ім'я президента Зеленського, в якому він вимагає звільнити директора НАБУ Артема Ситника, оскільки той опинився в реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

 

Депутат фракції "ЄС" Володимир Ар’єв прокоментував обшуки на одеському телеканалі з трибуни Верховної ради. Зокрема він заявив, що обшук відбувається після того, як телеканал "активно висвітлював визнання директора НАБУ Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні".

Депутати "ЄС" вбачають у цих подіях "помсту за незалежну редакційну політику і критичні матеріали журналістів та авторів "Думская ТВ".

Нагадаємо:

  • У цей же день стало відомо, що Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у спортивному клубі "5 елемент", кінцевими бенефіціарами якого є лідер партії "Європейська солідарність" попередній президент Петро Порошенко та його соратник Ігор Кононенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУобшукиЗМІЄСОдеса
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