Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ проводит обыски на канале, связанном с нардепом "ЕС"

Пятница, 20 декабря 2019, 10:56
НАБУ проводит обыски на канале, связанном с нардепом ЕС

Сотрудники НАБУ проводят обыск в помещении одесского телеканала "Думская TV", который связывают с народным депутатом фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко.

Источник: Думская

Детали: Как сообщают сотрудники телеканала, обыск начался около 9:30. Работников телеканала не пускали на рабочие места, толкали и мешали снимать происходящее.

Правоохранители изъяли компьютеры и серверы канала.

По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.

Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ.

Телеканал "Думская TV" пропал из эфира. Главный редактор телеканала Каролина Тымкив, которая, как и другие сотрудники, не могла попасть на рабочее место, заявила о том, что на лицо давление на СМИ.

Происходящее прокомментировал народный депутат Алексей Гончаренко:

Прямая речь: "Пару дней назад Сытника признали коррупционером. Я поднял этот вопрос в Раде и требовал его увольнения. В ответ НАБУ пришло с обыском на телеканал, которым владеет мой друг и заместитель в областной ячейке Европейской Солидарности Михаил Шмушкович. Совпадение? Не думаю. Сытник, выслужиться перед Зеленским не удастся! Мы сделаем все, чтобы тебя уволили. Коррупционер не может возглавлять антикоррупционные органы".

Детали:  Гончаренко показал письмо на имя президента Зеленского, в котором он требует уволить директора НАБУ Артема Сытника, поскольку тот оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

 

Депутат фракции "ЕС" Владимир Арьев прокомментировал обыски на одесском телеканале с трибуны Верховной Рады. В частности он заявил, что обыск происходит после того, как телеканал "активно освещал признание директора НАБУ Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении".

Депутаты "ЕС" видят в этих событиях "месть за независимую редакционную политику и критические материалы журналистов и авторов "Думская ТВ".

Напомним:

  • В этот же день стало известно, что Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент", конечными бенефициарами которого являются лидер партии "Европейская солидарность" бывший президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.

Темы: НАБУобыскиСМИЕСОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
НАБУ
У главы Государственной судебной администрации обыски из-за взяток для судей Верховного Суда
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: