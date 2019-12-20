НАБУ проводит обыски на канале, связанном с нардепом "ЕС"

Сотрудники НАБУ проводят обыск в помещении одесского телеканала "Думская TV", который связывают с народным депутатом фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко.

Источник: Думская

Детали: Как сообщают сотрудники телеканала, обыск начался около 9:30. Работников телеканала не пускали на рабочие места, толкали и мешали снимать происходящее.

Правоохранители изъяли компьютеры и серверы канала.

По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.

Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ.

Телеканал "Думская TV" пропал из эфира. Главный редактор телеканала Каролина Тымкив, которая, как и другие сотрудники, не могла попасть на рабочее место, заявила о том, что на лицо давление на СМИ.

Происходящее прокомментировал народный депутат Алексей Гончаренко:

Прямая речь: "Пару дней назад Сытника признали коррупционером. Я поднял этот вопрос в Раде и требовал его увольнения. В ответ НАБУ пришло с обыском на телеканал, которым владеет мой друг и заместитель в областной ячейке Европейской Солидарности Михаил Шмушкович. Совпадение? Не думаю. Сытник, выслужиться перед Зеленским не удастся! Мы сделаем все, чтобы тебя уволили. Коррупционер не может возглавлять антикоррупционные органы".

Детали: Гончаренко показал письмо на имя президента Зеленского, в котором он требует уволить директора НАБУ Артема Сытника, поскольку тот оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Депутат фракции "ЕС" Владимир Арьев прокомментировал обыски на одесском телеканале с трибуны Верховной Рады. В частности он заявил, что обыск происходит после того, как телеканал "активно освещал признание директора НАБУ Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении".

Депутаты "ЕС" видят в этих событиях "месть за независимую редакционную политику и критические материалы журналистов и авторов "Думская ТВ".

Напомним: