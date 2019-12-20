У спортклубі Порошенка обшуки

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у спортивному клубі "5 елемент", кінцевими бенефіціарами якого є попередній президент Петро Порошенко та його соратник Ігор Кононенко.

Джерело: бізнесмен Гарік Корогодський у Facebook, речник Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова у коментарі УП

Пряма мова: "Нічим не відрізняється сьогоднішній режим від Порошенківського або Януковицького.

Наліт СБУ (так вони представилися) на фітнес 5 елемент... Перевіряльники відмовилися показати юристам хоч який-небудь документ. Так, у них автомати. Мені зірвали тренування".

Пряма мова Іванової: "ДБР проводить обшуки за оперативного супроводу СБУ. Вони проходять не лише у "5 елементі". Слідчі дії тривають за кількома адресами, у тому числі і у кількох домоволодіннях".

Деталі: Обшуки проходять у рамках досудового розслідування у двох кримінальних провадженнях. Перше стосується операції купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському", а друге – можливого зникнення носіїв, які містять секретну інформацію, з так званої ситуативної кімнати Адміністрації президента.

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