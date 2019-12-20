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Аваков: Полиция закрывает все игорные заведения

Пятница, 20 декабря 2019, 11:29
Аваков: Полиция закрывает все игорные заведения

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование от 20 декабря 2019 года.

Источник: пресс-служба МВД 20 декабря

Прямая речь Авакова: "Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральни заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений".

Детали: По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, полиция готова к выполнению приказа.

Начальник управления департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит заявил, что за прошедшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными.

Околит добавил, что приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 млн гривен.

Кабмин принял постановление, согласно которому, отменил некоторые положения приказа комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Минфинансов от 12 декабря 2002 о запрете игорного бизнеса в Украине.

Постановление уже опубликовано и вступило в силу. Нацполиция и фискальная служба должна обеспечить принятие соответствующих мер для реализации решения правительства.

5 лет назад, в декабре 2014 года, Аваков обещал ликвидировать все казино в Украине.

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"Играют они – выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе

Предыстория:

  • Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
  • На заседании 19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
  • По результатам исследования Киевского международного института социологии, проведенного в ноябре-декабре, 56% украинцев не поддерживают легализацию азартных игр в Украине.

Украинская правда

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Темы: Аваковполициялотореи
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