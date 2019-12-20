Аваков: Полиция закрывает все игорные заведения

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование от 20 декабря 2019 года.

Источник: пресс-служба МВД 20 декабря

Прямая речь Авакова: "Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральни заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений".

Детали: По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, полиция готова к выполнению приказа.

Начальник управления департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит заявил, что за прошедшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными.

Околит добавил, что приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 млн гривен.

Кабмин принял постановление, согласно которому, отменил некоторые положения приказа комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Минфинансов от 12 декабря 2002 о запрете игорного бизнеса в Украине.

Постановление уже опубликовано и вступило в силу. Нацполиция и фискальная служба должна обеспечить принятие соответствующих мер для реализации решения правительства.

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