Верховна Рада закрила останнє засідання року

Верховна Рада у п’ятницю 20 грудня закрила останнє пленарне засідання у 2019 році.

Джерело: спікер Ради Дмитро Разумков

Пряма мова Разумкова: "Шановні колеги, я вас вітаю з цими святами, які наближаються і оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим".

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Деталі: У п’ятницю вечірнє засідання не передбачене. Згідно із розкладом на сайті Ради наступне пленарне засідання повинне відбутися 14 січня. Наступного тижня у нардепів за планована робота з виборцями.

Що цьому передувало: В коаліції "Слуги народу" заявляли, що Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі пленарного тижня, що триватиме 17-20 грудня. Проте, у вівторок під Верховною Радою сталися сутички під час мітингу проти ухвалення закону про ринок землі. В той день фракції вирішили взагалі скасувати вечірнє засідання.

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