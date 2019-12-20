Верховная Рада закрыла последнее заседание года

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Пятница, 20 декабря 2019, 14:09

Верховная Рада в пятницу 20 декабря закрыла последнее пленарное заседание в 2019 году.

Источник: спикер Рады Дмитрий Разумков

Прямая речь Разумкова: "Уважаемые коллеги, я вас поздравляю с этими праздниками, которые приближаются и объявляю утреннее заседание Верховной Рады Украины закрытым".

 
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Детали: В пятницу вечернее заседание не предусмотрено. Согласно расписанию на сайте Рады следующее пленарное заседание должно состояться 14 января. На следующей неделе у нардепов по плану работа с избирателями.

Что этому предшествовало: В коалиции "Слуги народа" заявляли, что Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о рынке земли на пленарной неделе 17-20 декабря. Однако, во вторник под Верховной Радой произошли столкновения во время митинга против принятия закона о рынке земли. В тот день фракции решили вообще отменить вечернее заседание.

Предыстория:

В начале сентября президент Владимир Зеленский распорядился, чтобы правительство подготовило, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада


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