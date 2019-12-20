Вища рада правосуддя відмовилась звільняти суддю, який "заборонив Євромайдан"

Вища рада правосуддя відмовилася звільнити скандального суддю Окружного адміністративного суду Києва Богдана Саніна, який 2013 року заборонив мирні акції в центрі Києва.

Джерело: рішення ВРП, Центр протидії корупції.

Пряма мова експертки ЦПК Галини Чижик: "Це вже не вперше члени ВРП захищають суддів Майдану, особливо зі скандального ОАСКу. Цікаво, що заметушилися члени ВРП із засіданням щодо Саніна саме в розпал судової реформи, яку вони заблокували. Адже створення етичної комісії, яку передбачає закон, може загрожувати звільненням самих членів ВРП".

Деталі: Вища кваліфкомісія суддів ще у квітні 2018 року визнала Саніна недоброчесним і рекомендувала ВРП його звільнити. Понад рік ВРП не розглядала це питання, і от 19 грудня вирішила залишити його на посаді.

Окрім того, Центр протидії корупції відзначає, що замість очищення судового корпусу ВРП звернулася до правоохоронних органів щодо дій самої ЦПК. Вища рада правосуддя хоче, щоб СБУ та інші органи розслідували дії голови правління ЦПК Віталія Шабуніна.

Що передувало: Раніше цього місяця ВРП не звільнила ще одного суддю Майдану з ОАСК Євгена Аблова та суддю Валентину Маліновську, яка кинула за ґрати протестувальника під час Революції Гідності.

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