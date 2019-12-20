ВСП отказался увольнять судью, который "запретил Евромайдан"
Высший совет правосудия отказался уволить скандального судью Окружного административного суда Киева Богдана Санина, который в 2013 году запретил мирные акции в центре Киева.
Источник: решение ВСП, Центр противодействия коррупции.
Прямая речь эксперта ЦПК Галины Чижик: "Это уже не первый раз члены ВСП защищают судей Майдана, особенно из скандального ОАСК. Интересно, что засуетились члены ВСП с заседанием по Санину именно в разгар судебной реформы, которую они заблокировали. Ведь создание комиссии по этике, как предусматривает закон, может угрожать увольнением самих членов ВСП".
Детали: Высшая квалификационная комиссия судей еще в апреле 2018 года признала Санина недобросовестным и рекомендовала ВСП его уволить. Более года ВСП не рассматривал этот вопрос, и вот 19 декабря решила оставить его в должности.
Кроме того, Центр противодействия коррупции отмечает, что вместо очистки судебного корпуса ВСП обратился в правоохранительные органы по поводу действий самой ЦПК. Высший совет правосудия хочет, чтобы СБУ и другие органы расследовали действия председателя правления ЦПК Виталия Шабунина.
Что предшествовало: Ранее в этом месяце ВСП не уволил еще одного судью Майдана из ОАСК Евгения Аблова и судью Валентину Малиновскую, которая бросила за решетку протестующего во время Революции Достоинства.
Предыстория:
- 30 ноября 2013 года, после разгона студентов на Майдане Независимости в Киеве, Санин по обращению Киевской городской госадминистрации запретил мирные акции в центре столицы с 1 декабря 2013 года по 7 января 2014 года.
- Позже он объяснял, что судьи руководствуются не моральными или политическими принципами, а законом.