ВСП отказался увольнять судью, который "запретил Евромайдан"

Высший совет правосудия отказался уволить скандального судью Окружного административного суда Киева Богдана Санина, который в 2013 году запретил мирные акции в центре Киева.

Источник: решение ВСП, Центр противодействия коррупции.

Прямая речь эксперта ЦПК Галины Чижик: "Это уже не первый раз члены ВСП защищают судей Майдана, особенно из скандального ОАСК. Интересно, что засуетились члены ВСП с заседанием по Санину именно в разгар судебной реформы, которую они заблокировали. Ведь создание комиссии по этике, как предусматривает закон, может угрожать увольнением самих членов ВСП".

Детали: Высшая квалификационная комиссия судей еще в апреле 2018 года признала Санина недобросовестным и рекомендовала ВСП его уволить. Более года ВСП не рассматривал этот вопрос, и вот 19 декабря решила оставить его в должности.

Кроме того, Центр противодействия коррупции отмечает, что вместо очистки судебного корпуса ВСП обратился в правоохранительные органы по поводу действий самой ЦПК. Высший совет правосудия хочет, чтобы СБУ и другие органы расследовали действия председателя правления ЦПК Виталия Шабунина.

Что предшествовало: Ранее в этом месяце ВСП не уволил еще одного судью Майдана из ОАСК Евгения Аблова и судью Валентину Малиновскую, которая бросила за решетку протестующего во время Революции Достоинства.

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