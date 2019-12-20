Поліцейські прикрили понад 500 гральних закладів по Україні

Станом на 15.00 20 грудня правоохоронці відпрацювали понад пів тисячі гральних закладів в по всій Україні. Мобільні групи продовжують роботу.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Станом на 15:00 працівники поліції вже відпрацювали понад 500 закладів у всіх регіонах України. Мобільні групи продовжують роботу".

Деталі: Відзначається, що мобільні групи складаються із працівників територіальних управлінь стратегічних розслідувань, оперативних та слідчих підрозділів.

Наразі вони продовжують відпрацювання на всій території України.

Поліцейські закликали громадян повідомляти правоохоронцям про функціонування гральних закладів на спецлінію "102".

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