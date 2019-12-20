Полицейские отработали более 500 игорных заведений по Украине

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Пятница, 20 декабря 2019, 16:28

По состоянию на 15.00 20 декабря правоохранители отработали более полутысячи игровых заведений по всей Украине. Мобильные группы продолжают работу.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "По состоянию на 15:00 работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины. Мобильные группы продолжают работу".

 

Детали: Отмечается, что мобильные группы состоят из сотрудников территориальных управлений стратегических расследований, оперативных и следственных подразделений.

Сейчас они продолжают отработку на всей территории Украины.

Полицейские призвали граждан сообщать правоохранителям о функционировании игорных заведений по спецлинии "102".

 
 

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Что этому предшествовало:

  • В пятницу Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.
  • В сентябре Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
  • Однако 19 декабря на заседании Верховная Рада насобирала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.

Украинская правда


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