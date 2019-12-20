Колишній тренер "Динамо" очолив російський клуб

13125 переглядів
П'ятниця, 20 грудня 2019, 17:50

Колишній гравець і тренер київського "Динамо" білорус Олександр Хацкевич очолив футбольний клуб другого російського дивізіону "Ротор" з Волгограда.

Джерело: сайт ФК "Ротор"

Деталі: Офіційна процедура підписання контракту пройшла 20 грудня.

 

Повідомляється, що фахівець приступить до виконання своїх обов'язків 12 січня, на перших зборах у Туреччині.

Допомагати йому будуть старший тренер Максим Шацьких (узбецький футболіст із українським громадянством грав за "Динамо" Київ), тренер з фізпідготовки Віталій Шпанюк (входив у тренерський штаб збірної України на Євро-2016) і тренер воротарів Віталій Варивончик (білоруський футболіст).

Довідка: Олександр Хацкевич грав у київському "Динамо" в 1996-2004 роках. Цей же клуб він очолив у 2017 році.

ФК "Динамо" (Київ) звільнив весь тренерський штаб і головного тренера Хацкевича в серпні 2019 року, після того, як команда в черговий раз не змогла пробитися в плей-офф Ліги Чемпіонів.

Читайте також: "У нас тут не армія", або Як виховують майбутніх зірок київського "Динамо"

Українська правда
Теми: футбол


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Я патріот своєї країни": Зозуля пояснив, чому його цькують іспанські ультрас 20 грудня 2019, 11:10
Футбольні фанати розтрощили вагон поїзда "Ніжин - Київ" 18 грудня 2019, 14:34
Збірну України з футболу нагородили мільйоном доларів 16 грудня 2019, 22:13
Усі новини
Головні новини
Українці обрали політика і подію року
Білий дім заморозив допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
П'ять українських компаній уклали з "Газпромом" угоди на постачання газу
Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: четверо загиблих
Усі новини
holiday

Безалкогольний глінтвейн: три рецепти

їжа

2 причини, через які олів'є має зникнути із вашого новорічного столу

Лайфхаки

Різдвяний віночок своїми руками: 5 простих кроків