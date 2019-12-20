Колишній тренер "Динамо" очолив російський клуб

Колишній гравець і тренер київського "Динамо" білорус Олександр Хацкевич очолив футбольний клуб другого російського дивізіону "Ротор" з Волгограда.

Джерело: сайт ФК "Ротор"

Деталі: Офіційна процедура підписання контракту пройшла 20 грудня.

Повідомляється, що фахівець приступить до виконання своїх обов'язків 12 січня, на перших зборах у Туреччині.

Допомагати йому будуть старший тренер Максим Шацьких (узбецький футболіст із українським громадянством грав за "Динамо" Київ), тренер з фізпідготовки Віталій Шпанюк (входив у тренерський штаб збірної України на Євро-2016) і тренер воротарів Віталій Варивончик (білоруський футболіст).

Довідка: Олександр Хацкевич грав у київському "Динамо" в 1996-2004 роках. Цей же клуб він очолив у 2017 році.

ФК "Динамо" (Київ) звільнив весь тренерський штаб і головного тренера Хацкевича в серпні 2019 року, після того, як команда в черговий раз не змогла пробитися в плей-офф Ліги Чемпіонів.

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