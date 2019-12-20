Бывший игрок и тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич возглавил футбольный клуб второго российского дивизиона "Ротор" из Волгограда.

Источник: сайт ФК "Ротор"

Детали: Официальная процедура подписания контракта прошла 20 декабря.

Сообщается, что специалист приступит к выполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции.

Помогать ему будут старший тренер Максим Шацких (узбецкий футболист с украинским гражданством играл за "Динамо" Киев), тренер по физподготовке Виталий Шпанюк (входил в тренерский штаб сборной Украины на Евро-2016) и тренер вратарей Виталий Варивончик (белорусский футболист).

Справка: Александр Хацкевич играл в киевском "Динамо" в 1996-2004 годах. Этот же клуб он возглавил в 2017 году.

ФК "Динамо" (Киев) уволил весь тренерский штаб и главного тренера Хацкевича в августе 2019 года после того, как команда в очередной раз не смогла пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов.