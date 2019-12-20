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ДБР приходило обшукувати офіс Євросолідарності: забрали монітори

П'ятниця, 20 грудня 2019, 17:41
ДБР приходило обшукувати офіс Євросолідарності: забрали монітори

В офісі партії п’ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" вранці у п’ятницю працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки.

Джерело: пресслужба партії ЄС, коментар пресслужби ДБР   

Дослівно: "Сьогодні зранку невідомі у балаклавах заблокували роботу Відкритого офісу партії "Європейська Солідарність" за адресою вул. Лаврська, 16. Молодики спортивної статури із прихованими обличчями заблокували вхід на робочі місця і довго не представлялися. Врешті решт з’ясувалося, що ця "спецоперація" проводиться співробітниками Державного бюро розслідувань".

Деталі: В "ЄС" назвали проведення обшуків політичним тиском і пов’язали це "із спробами влади звести рахунки із політичними опонентами, залякати опозицію, а також із намаганнями відволікти увагу суспільства від провалів на зовнішній арені та в економіці країни".

Речниця ДБР Анжеліка Іванова зазначила в коментарі "Українській правді", що обшуки проводилися "на території, де розташований офіс "Євросолідарності"". Мова йде про розслідування можливого зникнення носіїв, які містять секретну інформацію, з так званої ситуативної кімнати Адміністрації президента.

Пряма мова Іванової: "Зокрема там було вилучено одиниці техніки (монітори) в рамках досудового розслідування кримінального провадження по ситуаційній кімнаті. Вони будуть перевірені".

Що передувало: 20 грудня ДБР та Служба безпеки провели обшуки у спортклубі "5 елемент", кінцевими бенефіціарами якого є експрезидент Петро Порошенко та його соратник Ігор Кононенко.

Передісторія:

  • У травні 2019 року секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори і сервери із секретною інформацією.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоДБРЄвропейська солідарність
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