ГБР приходило обыскивать офис евросолидарности: забрали мониторы

В офисе партии пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" утром в пятницу работники Государственного бюро расследований провели обыски.

Источник: пресс-служба партии ЕС, комментарий прессслужбы ГБР

Дословно: "Сегодня утром неизвестные в балаклавах заблокировали работу Открытого офиса партии "Европейская Солидарность" по адресу ул. Лаврская, 16. Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований".

Детали: В "ЕС" назвали проведение обысков политическим давлением и связали это "с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны".

Спикер ГБР Анжелика Иванова отметила в комментарии "Украинской правде", что обыски проводились "на территории, где расположен офис "Евросолидарности"".

Речь идет о расследовании возможного исчезновения носителей, содержащих секретную информацию, так называемой ситуативной комнаты Администрации президента.

Прямая речь Ивановой: "В частности там были изъяты единицы техники (мониторы) в рамках досудебного расследования уголовного производства по ситуационной комнате. Они будут проверены".

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