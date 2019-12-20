Рада підписала меморандум із підготовки закону про ринок землі – Разумков
Усі фракції та депутатські групи у Верховній Раді підписали меморандум щодо спільної підготовки до другого читання проєкту закону про ринок землі.
Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна"
Пряма мова: З приводу прийняття ринку землі..Це не може бути швидким процесом і треба віддати належне, що сьогодні є порозуміння між різними політичними силами в парламенті.
Сьогодні підписаний меморандум всіма фракціями й депутатськими групами, де досягнуті ті домовленості, в рамках яких ми будемо працювати під час підготовки цього важливого, дуже важливого законопроєкту до другого читання".
Що передувало: 6 грудня Разумков позитивно оцінив підтримку закону про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення у першому читанні та анонсував можливе прийняття закону до кінця року.
Читайте також: Ринок землі Зеленського. Яким він буде
Дмитро Разумков: Я не бачу передумов ні для ротації уряду, ні для дострокових виборів
Передісторія:
- 13 листопада Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону №2178-10 від "Слуги народу" щодо продажу сільськогосподарської землі.
- 17 грудня, напередодні другого читання, під Верховною Радою відбувалися одночасно чотири акції протесту, в яких брали участь кілька тисяч осіб.
- Під час мітингу проти ухвалення закону про ринок землі сталися сутички. Постраждали двоє журналістів та двоє правоохоронців. Поліція затримала 26 осіб.
- Спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії зачистили вулицю Грушевського, на якій протестувальники хотіли поставити військовий намет.
- Президент Володимир Зеленський у мітингу проти ухвалення закону про ринок землі побачив самі політичні гасла та "опір старих еліт".