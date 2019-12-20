Рада підписала меморандум із підготовки закону про ринок землі – Разумков

Усі фракції та депутатські групи у Верховній Раді підписали меморандум щодо спільної підготовки до другого читання проєкту закону про ринок землі.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна"

Пряма мова: З приводу прийняття ринку землі..Це не може бути швидким процесом і треба віддати належне, що сьогодні є порозуміння між різними політичними силами в парламенті.

Сьогодні підписаний меморандум всіма фракціями й депутатськими групами, де досягнуті ті домовленості, в рамках яких ми будемо працювати під час підготовки цього важливого, дуже важливого законопроєкту до другого читання".

Що передувало: 6 грудня Разумков позитивно оцінив підтримку закону про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення у першому читанні та анонсував можливе прийняття закону до кінця року.

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