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Рада підписала меморандум із підготовки закону про ринок землі – Разумков

П'ятниця, 20 грудня 2019, 22:44
Рада підписала меморандум із підготовки закону про ринок землі – Разумков

Усі фракції та депутатські групи у Верховній Раді підписали меморандум щодо спільної підготовки до другого читання проєкту закону про ринок землі.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна"

Пряма мова: З приводу прийняття ринку землі..Це не може бути швидким процесом і треба віддати належне, що сьогодні є порозуміння між різними політичними силами в парламенті.

Сьогодні підписаний меморандум всіма фракціями й депутатськими групами, де досягнуті ті домовленості, в рамках яких ми будемо працювати під час підготовки цього важливого, дуже важливого законопроєкту до другого читання".

Що передувало: 6 грудня Разумков позитивно оцінив підтримку закону про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення у першому читанні та анонсував можливе прийняття закону до кінця року.

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Дмитро Разумков: Я не бачу передумов ні для ротації уряду, ні для дострокових виборів

Передісторія: 

  • 13 листопада Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону №2178-10 від "Слуги народу" щодо продажу сільськогосподарської землі.
  • 17 грудня, напередодні другого читання, під Верховною Радою відбувалися одночасно чотири акції протесту, в яких брали участь кілька тисяч осіб.
  • Під час мітингу проти ухвалення закону про ринок землі сталися сутички. Постраждали двоє журналістів та двоє правоохоронців. Поліція затримала 26 осіб.
  • Спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії зачистили вулицю Грушевського, на якій протестувальники хотіли поставити військовий намет
  • Президент Володимир Зеленський у мітингу проти ухвалення закону про ринок землі побачив самі політичні гасла та "опір старих еліт".

Українська правда
Теми: Разумков ДмитроземляВерховна Рада
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