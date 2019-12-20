Рада подписала меморандум по подготовке закона о рынке земли – Разумков

Все фракции и депутатские группы Верховной Рады подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению проекта закона о рынке земли.

Источник: глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина"

Прямая речь: По поводу принятия рынке земли...Это не может быть быстрым процессом и следует отдать должное, что есть понимание между различными политическими силами в парламенте.

Сегодня подписан меморандум всеми фракциями и депутатскими группами, где достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать при подготовке этого важного, очень важного законопроекта ко второму чтению".

Что предшествовало: 6 декабря Разумков положительно оценил поддержку закона о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении и анонсировал возможное принятие закона до конца года.

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