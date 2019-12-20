Рада подписала меморандум по подготовке закона о рынке земли – Разумков

515 просмотров
Пятница, 20 декабря 2019, 23:44

Все фракции и депутатские группы Верховной Рады подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению проекта закона о рынке земли.

Источник: глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина"

Прямая речь: По поводу принятия рынке земли...Это не может быть быстрым процессом и следует отдать должное, что есть понимание между различными политическими силами в парламенте.

Сегодня подписан меморандум всеми фракциями и депутатскими группами, где достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать при подготовке этого важного, очень важного законопроекта ко второму чтению".

Что предшествовало: 6 декабря Разумков положительно оценил поддержку закона о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении и анонсировал возможное принятие закона до конца года.

Читайте также: Рынок земли Зеленского. Каким он будет

Дмитрий Разумков: Я не вижу предпосылок ни для ротации правительства, ни для досрочных выборов

Предыстория:

  • 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.
  • 17 декабря, накануне второго чтения, под Верховной Радой происходили одновременно четыре акции протеста, в которых принимали участие несколько тысяч человек.
  • Во время митинга против закона о рынке земли произошли столкновения. Пострадали двое журналистов и двое милиционеров. Полиция задержала 26 человек.
  • Спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии зачистили улицу Грушевского, на которой протестующие хотели поставить военную палатку.
  • Президент Владимир Зеленский в митинге против закона о рынке земли увидел одни лишь политические лозунги и "сопротивление старых элит".

Украинская правда
Темы: Разумков Дмитрий земля Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Работой Рады и Кабмина довольны менее трети украинцев 19 декабря 2019, 11:59
Концентрация земли в одних руках может уменьшиться в 4 раза – Разумков 10 декабря 2019, 13:33
Разумков анонсирует завершение децентрализации в ближайшее время 9 декабря 2019, 11:24
Все новости
Главные новости
Офис президента: Россия выплатит 3 миллиарда долларов долга перед "Нафтогазом"
Транзит газа: новый контракт заключат на 5 лет – вице-премьер РФ
Украина, РФ и Еврокомиссия окончательно договорились о транзите газа – Офис Зеленского
Полиция сообщает о тысячах закрытых игорных заведений и изъятых компьютеров
Все новости
флешмоб

Шутки о корпоративе, которые надорвете ваши животы

еда

2 причины, по которым оливье должно исчезнуть с вашего новогоднего стола

опрос

Дед Мороз проиграл Святому Николаю в рейтинге веры

Поиск по сайту
Архив
Весь архів