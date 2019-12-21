Євросоюз засудив чергову смертну кару в Білорусі

4381 перегляд
Субота, 21 грудня 2019, 05:30

У Європейському Союзі заявили, що застосування смертної кари проти засудженого за вбивство двох дівчат громадянина Білорусі "порушує невід'ємне право на життя" та є "найбільш жорстоким" покаранням. 

Джерело: заява пресс-секретаря Європейської служби зовнішніх справ

Дослівно: "Смертна кара порушує невід'ємне право на життя, закріплене в Загальній декларації прав людини, і є в найвищій мірі жорстоким, нелюдським і принижуючим гідність покаранням. Смертна кара також не може служити стримуючим фактором для злочинності."

Деталі: Євросоюз вчергове нагадав Білорусі про неприйняття такого виду покарання у будь-яких обставинах. Як йдеться в заяві, цього року в країні винесли три смертних вироки та стільки ж ввели в дію.

Що передувало: 17 грудня в Білорусі розстріляли 36-річного чоловіка, якого засудили до вищої міри покарання за вбивство двох дівчат. Загиблим було 26 и 27 років.

Нагадаємо:

  • За останні 20 років в Білорусі розстріляли понад 400 осіб.
  • У Парламентській асамблеї Ради Європи опублікували заяву, в якій закликають Білорусь і Росію скасувати смертну кару.

Українська правда
Теми: Білорусь


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Мінську знову велелюдний протест. Лукашенко задоволений зустріччю з Путіним 20 грудня 2019, 19:17
У Білорусі розстріляли вбивцю двох дівчат 20 грудня 2019, 02:21
В Білорусі затвердили план оборони країни  20 грудня 2019, 00:33
Усі новини
Головні новини
Українці обрали політика і подію року
Білий дім заморозив допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
П'ять українських компаній уклали з "Газпромом" угоди на постачання газу
Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: четверо загиблих
Усі новини
holiday

Безалкогольний глінтвейн: три рецепти

їжа

2 причини, через які олів'є має зникнути із вашого новорічного столу

Лайфхаки

Різдвяний віночок своїми руками: 5 простих кроків