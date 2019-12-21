Євросоюз засудив чергову смертну кару в Білорусі
У Європейському Союзі заявили, що застосування смертної кари проти засудженого за вбивство двох дівчат громадянина Білорусі "порушує невід'ємне право на життя" та є "найбільш жорстоким" покаранням.
Джерело: заява пресс-секретаря Європейської служби зовнішніх справ
Дослівно: "Смертна кара порушує невід'ємне право на життя, закріплене в Загальній декларації прав людини, і є в найвищій мірі жорстоким, нелюдським і принижуючим гідність покаранням. Смертна кара також не може служити стримуючим фактором для злочинності."
Деталі: Євросоюз вчергове нагадав Білорусі про неприйняття такого виду покарання у будь-яких обставинах. Як йдеться в заяві, цього року в країні винесли три смертних вироки та стільки ж ввели в дію.
Що передувало: 17 грудня в Білорусі розстріляли 36-річного чоловіка, якого засудили до вищої міри покарання за вбивство двох дівчат. Загиблим було 26 и 27 років.
Нагадаємо:
- За останні 20 років в Білорусі розстріляли понад 400 осіб.
- У Парламентській асамблеї Ради Європи опублікували заяву, в якій закликають Білорусь і Росію скасувати смертну кару.