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Евросоюз осудил очередную смертную казнь в Беларуси

Суббота, 21 декабря 2019, 04:30
Евросоюз осудил очередную смертную казнь в Беларуси

В Европейском Союзе заявили, что применение смертной казни против осужденного за убийство двух девушек гражданина Беларуси "нарушает неотъемлемое право на жизнь" и является "самым жестоким" наказанием.

Источник: заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних дел

Дословно: "Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является в наивысшей степени жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности."

Детали: Евросоюз в очередной раз напомнил Беларуси о неприятии такого вида наказания в любых обстоятельствах. Как говорится в заявлении, в этом году в стране вынесли три смертных приговора и столько же ввели в действие.

Что предшествовало: 17 декабря в Беларуси расстреляли 36-летнего мужчину, которого приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девушек. Погибшим было 26 и 27 лет.

Напомним:

  • За последние 20 лет в Беларуси расстреляли более 400 человек.
  • В Парламентской ассамблее Совета Европы опубликовали заявление, в котором призывают Беларусь и Россию отменить смертную казнь.

Украинская правда
Темы: Беларусь
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