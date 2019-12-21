Евросоюз осудил очередную смертную казнь в Беларуси

45 просмотров
Суббота, 21 декабря 2019, 05:30

В Европейском Союзе заявили, что применение смертной казни против осужденного за убийство двух девушек гражданина Беларуси "нарушает неотъемлемое право на жизнь" и является "самым жестоким" наказанием.

Источник: заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних дел

Дословно: "Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является в наивысшей степени жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности."

Детали: Евросоюз в очередной раз напомнил Беларуси о неприятии такого вида наказания в любых обстоятельствах. Как говорится в заявлении, в этом году в стране вынесли три смертных приговора и столько же ввели в действие.

Что предшествовало: 17 декабря в Беларуси расстреляли 36-летнего мужчину, которого приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девушек. Погибшим было 26 и 27 лет.

Напомним:

  • За последние 20 лет в Беларуси расстреляли более 400 человек.
  • В Парламентской ассамблее Совета Европы опубликовали заявление, в котором призывают Беларусь и Россию отменить смертную казнь.

Украинская правда
Темы: Беларусь


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Минске снова многолюдный протест. Лукашенко доволен встречей с Путным 20 декабря 2019, 19:17
В Беларуси расстреляли убийцу двух девушек 20 декабря 2019, 02:21
В Беларуси утвердили план обороны страны 20 декабря 2019, 00:33
Все новости
Главные новости
Помощь Украине и санкции против России: Трамп подписал оборонный бюджет
Рада подписала меморандум по подготовке закона о рынке земли – Разумков
Офис президента: Россия выплатит 3 миллиарда долларов долга перед "Нафтогазом"
Транзит газа: новый контракт заключат на 5 лет – вице-премьер РФ
Все новости
Фото

Британские пенсионеры разделись для календаря 2020

мир

Британцы придумали туалеты, которые будут способствовать производительности работников

социум

От чего умирают украинцы: новая интерактивная визуализация

Поиск по сайту
Архив
Весь архів