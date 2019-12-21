Бойовики 10 разів порушили режим "тиші" та поранили двох військових
Субота, 21 грудня 2019, 06:09
20 грудня російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню, поранено двоє військових.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."
Деталі: Один боєць під час спостереження в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерної зброї.
Бойовики відкривали вогонь поблизу Хутору Вільного, Світлодарська, Шумів, Кримського, Невельського, Славного, Кам'янки, поблизу шахти Дутівка та Василівки.
Нагадаємо:
- 19 грудня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.
Українська правда