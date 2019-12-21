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Бойовики 10 разів порушили режим "тиші" та поранили двох військових

Субота, 21 грудня 2019, 06:09
Бойовики 10 разів порушили режим тиші та поранили двох військових

20 грудня російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню, поранено двоє військових.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."

Деталі: Один боєць під час спостереження в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерної зброї.

Бойовики відкривали вогонь поблизу Хутору Вільного, Світлодарська, Шумів, Кримського, Невельського, Славного, Кам'янки, поблизу шахти Дутівка та Василівки.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі
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