Бойовики 10 разів порушили режим "тиші" та поранили двох військових

20 грудня російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню, поранено двоє військових.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."

Деталі: Один боєць під час спостереження в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерної зброї.

Бойовики відкривали вогонь поблизу Хутору Вільного, Світлодарська, Шумів, Кримського, Невельського, Славного, Кам'янки, поблизу шахти Дутівка та Василівки.

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