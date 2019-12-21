Боевики 10 раз нарушили режим "тишины" и ранили двух военных

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Суббота, 21 декабря 2019, 07:09

20 декабря российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранены двое военных.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Один боец ​​при наблюдении в оптический прибор получил поражение сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия.

Боевики открывали огонь вблизи Хутора Вольного, Светлодарска, Шумов, Крымского, Невельского, Славного, Каменки, вблизи шахты Дутовка и Васильевки.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


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