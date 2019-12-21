Боевики 10 раз нарушили режим "тишины" и ранили двух военных
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Суббота, 21 декабря 2019, 07:09
20 декабря российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранены двое военных.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."
Детали: Один боец при наблюдении в оптический прибор получил поражение сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия.
Боевики открывали огонь вблизи Хутора Вольного, Светлодарска, Шумов, Крымского, Невельского, Славного, Каменки, вблизи шахты Дутовка и Васильевки.
Напомним:
- 19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда
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