Справа Бровченка: директора ДП підозрюють у держзраді й заволодінні майном
Детективи НАБУ за погодження прокурорів САП повідомили про підозру у держзраді та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем директору ДП "Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації" (Український центр "Безпека").
Джерело: повідомлення НАБУ у суботу
Деталі: Дії особи кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").
Дослівно: "За даними слідства, у вересні-листопаді 2017 року директор ДП "Безпека", діючи умисно та з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України.
Вони домовилися сприяти участі іноземної компанії "Gray Fox Logistics" (США) у виконанні державного оборонного замовлення в частині виготовлення та поставки в Україну "напівавтоматизованої лінії з виробництва корпусу з ведучим пояском снаряду калібрів 152/155 мм з комплексом ЗІП". При цьому посадовці цілком усвідомлювали, що можливості виконати замовлення іноземна організація не має.
У подальшому директор ДП "Безпека" на виконання державного оборонного замовлення забезпечив укладення контракту між "Gray Fox Logistics" та Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" на виготовлення та поставку в Україну спеціалізованої продукції.
Як з’ясувало слідство, внаслідок таких дій, "Gray Fox Logistics" у травні 2018 року отримала від ДАХК "Артем" передоплату в сумі 8,29 млн дол. США (на час вчинення злочину — 217,27 млн грн). Проте станом на грудень 2019 року іноземна компанія умов контракту так і не виконала.
Таким чином зірвано реалізацію узгоджених етапів виконання державного оборонного замовлення та створено передумови неповного та несвоєчасного забезпечення Збройних сил України боєприпасами критичної номенклатури.
Деталі: Досудове розслідування вказаних фактів детективи здійснюють з грудня 2019 року разом зі слідчими СБУ в межах спільної слідчої групи. Відколи прокурором визначено підслідність кримінальних правопорушень у провадженні за детективами НАБУ, СБУ передала матеріали справи до НАБУ.
До того слідчі СБУ зібрали докази для повідомлення посадовцю ДП "Безпека" у державній зраді. Згодом детективи НАБУ встановили у його діях й ознаки заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
Детективами за погодженням з прокурором повідомлено посадовцю про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч.5 ст.191 КК України.
Читайте також: Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1
Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2
Передісторія:
- 22 жовтня Контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка за нанесення масштабної шкоди обороноздатності України.
- Експосадовцю оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ.
- Встановлено, що високопосадовець Міністерства економічного розвитку і торгівлі, чиновники ДП "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії.
- Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад $16,5 мільйона.
- 23 жовтня колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка арештували на два місяці із можливістю внесення застави 3 мільйонів 400 тисяч 170 гривень застави.
- Однак Київський апеляційний суд зменшив заставу у 6 разів до 576 тисяч.
- 25 листопада Бровченко, підозрюваний у державній зраді, вийшов з СІЗО після внесення зменшеної у 6 разів застави.