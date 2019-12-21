Справа Бровченка: директора ДП підозрюють у держзраді й заволодінні майном

Детективи НАБУ за погодження прокурорів САП повідомили про підозру у держзраді та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем директору ДП "Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації" (Український центр "Безпека").

Джерело: повідомлення НАБУ у суботу

Деталі: Дії особи кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Дослівно: "За даними слідства, у вересні-листопаді 2017 року директор ДП "Безпека", діючи умисно та з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Вони домовилися сприяти участі іноземної компанії "Gray Fox Logistics" (США) у виконанні державного оборонного замовлення в частині виготовлення та поставки в Україну "напівавтоматизованої лінії з виробництва корпусу з ведучим пояском снаряду калібрів 152/155 мм з комплексом ЗІП". При цьому посадовці цілком усвідомлювали, що можливості виконати замовлення іноземна організація не має.

У подальшому директор ДП "Безпека" на виконання державного оборонного замовлення забезпечив укладення контракту між "Gray Fox Logistics" та Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" на виготовлення та поставку в Україну спеціалізованої продукції.

Як з’ясувало слідство, внаслідок таких дій, "Gray Fox Logistics" у травні 2018 року отримала від ДАХК "Артем" передоплату в сумі 8,29 млн дол. США (на час вчинення злочину — 217,27 млн грн). Проте станом на грудень 2019 року іноземна компанія умов контракту так і не виконала.

Таким чином зірвано реалізацію узгоджених етапів виконання державного оборонного замовлення та створено передумови неповного та несвоєчасного забезпечення Збройних сил України боєприпасами критичної номенклатури.

Деталі: Досудове розслідування вказаних фактів детективи здійснюють з грудня 2019 року разом зі слідчими СБУ в межах спільної слідчої групи. Відколи прокурором визначено підслідність кримінальних правопорушень у провадженні за детективами НАБУ, СБУ передала матеріали справи до НАБУ.

До того слідчі СБУ зібрали докази для повідомлення посадовцю ДП "Безпека" у державній зраді. Згодом детективи НАБУ встановили у його діях й ознаки заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Детективами за погодженням з прокурором повідомлено посадовцю про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч.5 ст.191 КК України.

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