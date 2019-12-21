Дело Бровченко: директора ГП подозревают в госизмене и завладении имуществом

Детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП сообщили о подозрении в госизмене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директору ГП "Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации" (Украинский центр "Безпека").

Источник: сообщение НАБУ в субботу

Детали: Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Дословно: "По данным следствия, в сентябре-ноябре 2017 года директор ГП "Безпека", действуя умышленно и из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с заместителем министра экономического развития и торговли Украины.

Они договорились содействовать участию иностранной компании "Gray Fox Logistics" (США) в исполнении государственного оборонного заказа в части изготовления и поставки в Украину "полуавтоматизированной линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм с комплексом ЗИП". При этом должностные лица вполне осознавали, что возможности выполнить заказ иностранная организация не имеет.

В дальнейшем директор ГП "Безпека" на выполнение государственного оборонного заказа обеспечил заключение контракта между "Gray Fox Logistics" и Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем" на изготовление и поставку в Украину специализированной продукции.

Как выяснило следствие, в результате таких действий, "Gray Fox Logistics" в мае 2018 года получило от ГАХК "Артем" предоплату в сумме 8290000 долл. США (на время совершения преступления - 217270000 грн). Однако по состоянию на декабрь 2019 года иностранная компания условий контракта так и не выполнила.

Таким образом, сорвана реализация согласованных этапов выполнения государственного оборонного заказа и созданы предпосылки неполного и несвоевременного обеспечения Вооруженных сил Украины боеприпасами критической номенклатуры.

Детали: Досудебное расследование указанных фактов детективы осуществляют с декабря 2019 года вместе со следователями СБУ в рамках общей следственной группы. С тех пор как прокурором определена подследственность уголовных правонарушений в производстве за детективами НАБУ, СБУ передала материалы дела в НАБУ.

До того следователи СБУ собрали доказательства для сообщения должностному ГП "Безпека" в государственной измене. Впоследствии детективы НАБУ установили в его действиях и признаки завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Детективами по согласованию с прокурором сообщено должностному об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины.

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