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У спортклубі Порошенка знайшли приховані камери в роздягальнях - ДБР

Субота, 21 грудня 2019, 13:46
У спортклубі Порошенка знайшли приховані камери в роздягальнях - ДБР
ДБР

За результатами обшуків у спортивному клубі "5 елемент" було виявлено лінзи відеокамер, вмонтовані в елементи вентиляції та сигналізації, що знаходились в роздягальнях спортклубу. 

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом виявлення предметів, що мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, які на час вилучення можливо перебували в робочому стані".

Деталі: У ДБР зазначили, що під час детального огляду елементів вентиляції та сигналізації встановлено, що до них вмонтовані лінзи відеокамер та під’єднані до мережевого кабелю.

Досудове розслідування розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 359 Кримінального кодексу України – незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

 

У ДБР додали, що санкціоновані обшуки у спортивному клубі "5 елемент" відбулися 20 грудня за оперативного супроводу працівників СБУ в рамках досудового розслідування двох кримінальних проваджень, учасником яких є п’ятий президент України Петро Порошенко.

 

Кінцевими бенефіціарами спортклубу "5 елемент" є Порошенко та його соратник Ігор Кононенко.

Що передувало: Обшуки 20 грудня проходили в рамках досудового розслідування у двох кримінальних провадженнях. Перше стосується операції купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському", а друге – можливого зникнення носіїв, які містять секретну інформацію, з так званої ситуативної кімнати Адміністрації президента.  

Того ж дня ДБР провело обшук в офісі партії Порошенка "Європейська солідарність".

Українська правда

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Теми: ПорошенкоДБРобшуки
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