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В спортклубе Порошенко нашли скрытые камеры в раздевалках - ГБР

Суббота, 21 декабря 2019, 13:46
В спортклубе Порошенко нашли скрытые камеры в раздевалках - ГБР
ГБР

По результатам обысков в спортивном клубе "5 элемент" были обнаружены линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия, возможно, находились в рабочем состоянии".

Детали: В ГБР отметили, что во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подключены к сетевому кабелю.

Досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.

 

В ГБР добавили, что санкционированные обыски в спортивном клубе "5 элемент" состоялось 20 декабря при оперативном сопровождении работников СБУ в рамках досудебного расследования двух уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины Петр Порошенко.

 

Конечными бенефициарами спортклуба "5 элемент" является Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.

Что было ранее: Обыски 20 декабря проходили в рамках досудебного расследования по двум уголовным производствам. Первое касается сделки купли-продажи завода "Кузница на Рыбацком", а второе – возможного исчезновения носителей, содержащих секретную информацию, из так называемой ситуативной комнаты Администрации президента.

В тот же день ГБР провело обыск в офисе партии Порошенко "Европейская солидарность".

Украинская правда
Темы: ПорошенкоГБРобыски
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