Допомога від США дасть можливість отримати летальну зброю – міністр

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що передбачені в оборонному бюджеті США 300 млн військової допомоги для України дадуть можливість отримати летальну зброю.

Джерело: пост Загороднюка в Facebook

Дослівно: "На наступний рік США виділяють Україні 300 млн військової допомоги.

Це, зокрема, дає нам можливість отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси та протикорабельні ракети".

Що було раніше: 21 грудня президент США Дональд Трамп підписав щорічний оборонний бюджет США, який містить військову допомогу Україні на суму в $300 мільйонів та санкції проти російських газопроводів.

Видання The Washington Post повідомило, що адміністрація Трампа вимагала від демократів прибрати з оборонного бюджету пункт, що передбачав конкретні терміни надання військової допомоги Україні.

Посадовці нібито погрожували накладенням вето президента, яке призвело б до відставки уряду. У кінцевому рахунку демократи погодилися на пропозицію, щоб уникнути вето.