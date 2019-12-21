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Помощь от США даст возможность получить летальное оружие – министр

Суббота, 21 декабря 2019, 14:09
Помощь от США даст возможность получить летальное оружие – министр

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что предусмотренные в оборонном бюджете США 300 млн военной помощи для Украины дадут возможность получить летальное вооружение.

Источник: пост Загороднюка в Facebook

Дословно: "На следующий год США выделяют Украине 300 млн военной помощи.

Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты".

Что было раньше: 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, который содержит военную помощь Украине на сумму в $300 миллионов и санкции российских газопроводов.

Издание The Washington Post сообщило, что администрация Трампа требовала от демократов убрать из оборонного бюджета пункт, предусматривающий конкретные сроки предоставления военной помощи Украине.

Чиновники якобы угрожали наложением вето президента, которое привело бы к отставке правительства. В конечном счете, демократы согласились на предложение, чтобы избежать вето.

Украинская правда
Темы: СШАМинобороныденьгиоружие
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