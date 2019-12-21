Бойовики обстріляли Золоте-4, пошкоджено будинки
Субота, 21 грудня 2019, 14:46
У Золотому-4 на Луганщині внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено житлові будинки.
Джерело: поліція Луганщини
Дослівно: "Сьогодні вранці, зі сторони м. Золоте-5 (територія тимчасово підконтрольна НЗФ "ЛНР") бойовики з міномету калібром 82 мм обстріляли м. Золоте-4 Попаснянського району.
Внаслідок обстрілу пошкоджено шифер, димохід та два віконних скла у двох будинках місцевих мешканок по вул. Вільна.
Інформації щодо жертв та постраждалих не надходило.
Деталі: На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції та вибухотехніки ГУНП. Даний факт зареєстровано.
Передісторія:
- 1 листопада прес-центр ООС повідомив, що у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершилося дзеркальне розведення сил та засобів.
- 26 жовтня президент Володимир Зеленський їздив у Золоте-4, де добровольці та ветерани виступали проти відведення українських військ. Зокрема, одному з людей у військовій формі Зеленський сказав: "Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери".
Українська правда