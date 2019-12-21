Бойовики обстріляли Золоте-4, пошкоджено будинки

У Золотому-4 на Луганщині внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено житлові будинки.

Джерело: поліція Луганщини

Дослівно: "Сьогодні вранці, зі сторони м. Золоте-5 (територія тимчасово підконтрольна НЗФ "ЛНР") бойовики з міномету калібром 82 мм обстріляли м. Золоте-4 Попаснянського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджено шифер, димохід та два віконних скла у двох будинках місцевих мешканок по вул. Вільна.

Інформації щодо жертв та постраждалих не надходило.

Деталі: На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції та вибухотехніки ГУНП. Даний факт зареєстровано.

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